Karşıyaka Basketbol Şubesi’nde hareketli günler yaşanıyor. Ahmet Kandemir ile yolların ayrılmasının sonrasında teknik direktörlük koltuğuna kimin geçeceği merak konusuydu. Taraftarın ve camianın beklediği hamle sonunda geldi.

Markovic İzmir’e geliyor

Daha önce 2016-2017 döneminde Karşıyaka’nın başında olan Boşnak teknik adam, yeşil-kırmızılı yönetimle son detayları konuşmak üzere yarın İzmir’e geliyor.

Son olarak Yunanistan’ın Panionios ekibini çalıştıran 58 yaşındaki tecrübeli koçun, yapılan görüşmelerin sonrasında resmi sözleşmeyi imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Transferin arkasındaki isim Turgay Büyükkarcı

Masadaki pazarlıklarda ve Markovic’in ikna edilme sürecinde kulübün eski başkanlarından Turgay Büyükkarcı’nın dahil olduğu öğrenildi.

Büyükkarcı’nın kurduğu temaslar, görüşmelerdeki pürüzlerin giderilmesini sağladı ve tecrübeli antrenörün Karşıyaka’ya dönüşünü bir adım daha yaklaştırdı.

Yönetimde kan değişimi ve ayrılıklar

Karşıyaka yalnızca antrenör koltuğunda değil, idari kadroda da önemli bir kabuk değişimine gidiyor. Takımı ligde tutmayı başaran ancak hafta içinde yönetimle yaşadığı gerginlik ve karşılıklı açıklamalar sonrası yollarını ayıran Ahmet Kandemir’le vedalaşılmıştı.

Bu gelişmenin ardından şube yönetimi, genel menajerlik koltuğu için Selim Çınar ile anlaşma kararı aldı. Mevcut genel menajer Çağlar Karabulut’un sözleşmesi ise yönetim tarafından tek taraflı olarak sona erdirildi.