Son Mühür/ Osman Günden- Karşıyaka Belediyesi, “Karşıyaka’nın Filizleri” projesiyle üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarına destek olmayı devam ettiriyor.

Çalışmalar çerçevesinde Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 2025-2026 eğitim döneminde 18 öğrenciye burs sağlayan Mavişehir 1. Etap Sitesi ile 12 öğrenciye destek olan Albatros Sitesi’ni ziyaret etti.

Daha fazla öğrenciye burs vermeyi amaçlıyorlar

Proje kapsamında en çok öğrenciye ulaşan sitelerin yönetimlerine ve mahalle sakinlerine teşekkür eden Ünsal, dayanışmanın eğitim üzerindeki etkisinden bahsetti.

Site sakinleri de bu çalışmanın içinde bulunmaktan memnun olduklarını, önümüzdeki dönemde daha fazla öğrenciye burs vermeyi amaçladıklarını paylaştı. Mavişehir Mahallesi Muhtarı Çağdaş Baray ile belediye birim müdürleri de ziyaretlerde yerini aldı.

"Karşıyaka’nın Filizleri, çok kıymetli bir proje"

Ziyaretler sırasında mahalle sakinleri ve site yönetimleriyle bir araya toplanan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, projenin ilerleyişine ve yeni dönem hedeflerine ilişkin,

“Karşıyaka’nın Filizleri, kentimizin dayanışma kültürünü büyüten ve gençlerimizin geleceğine umut olan çok kıymetli bir proje.

Eğitime destek veren her bir gönüllümüz sayesinde daha fazla öğrencimizin hayallerine bir adım daha yaklaşmasına katkı sunuyoruz.

Bunun için en büyük destekçilerimizden Mavişehir 1. Etap Sitesi’ne, Albatros Sitesi’ne ve projemize emek veren tüm kişi ile kurumlara yürekten teşekkür ediyorum.

"Gençlerimize yapılan yatırım ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır"

Eylül ayında hem öğrenciler hem de hayırseverler için 2026-2027 akademik yılı burs başvurularını açacağız.

En büyük dileğimiz, bu örnek dayanışma ağını daha da genişleterek daha fazla üniversite öğrencisine ulaşabilmektir.

Çünkü biliyoruz ki gençlerimize yapılan her yatırım, Karşıyaka’nın ve ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırımdır.” ifadelerini kullandı.