Yaşar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nden mezun olan Eda Erdal, eğitimine İngiltere'de devam etti. University of the Arts London bünyesindeki London College of Communication'da Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX Design) üzerine burslu yüksek lisans yapan Erdal, eğitimini üstün başarı derecesiyle bitirdi. Başarılı süreçlerin ardından dünya çapındaki otomotiv markası Jaguar Land Rover’a katılan Erdal, burada gösterdiği performansla kısa sürede "Tasarım Lideri" pozisyonuna yükseldi.

Kariyerine ödüllü projelerle başladı

Henüz üniversiteden mezun olmadan Vestel’de Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı olarak çalışmaya başlayan Eda Erdal, buradaki ilk yılında uluslararası ödül alan bir projeye imza attı. Ardından TÜBİTAK’ta kamu projelerinde görev alan Erdal, yüksek lisans eğitimi sırasında University College London (UCL) gibi kurumlarla yapay zekâ odaklı ortak çalışmalar yürüttü.

"Sürücü güvenliğini ve insan hayatını etkileyen kararları tasarlıyoruz"

Jaguar Land Rover'da markanın küresel çaptaki projelerini yöneten Eda Erdal, otomotiv sektöründe kullanıcı deneyimi tasarlamanın zorluklarını ve taşıdığı sorumluluğu "Otomotiv sektöründe kullanıcı deneyimi, dijital ürün tasarımının en kompleks alanlarından biridir. Burada sadece estetik ve kullanılabilirliği kurgulamıyoruz; sürücü güvenliğini, sürüş dinamiklerini ve insan hayatını doğrudan etkileyen kritik kararları tasarlıyoruz. Modern lüks anlayışını ileri teknolojiyle harmanlarken, global bir sahnede bir Türk tasarımcı olarak kendi kültürel birikimimi ve vizyonumu bu süreçlere yansıtabilmek benim için büyük bir gurur." sözleriyle anlattı.

Erkek egemen sektörde kadın lider olarak öne çıkıyor

Uluslararası alanda kadın bir ekip lideri olarak görev yapan Erdal, aynı zamanda genç tasarımcılara mentörlük desteği veriyor ve çeşitli panellerde konuşmacı olarak yer alıyor. Türkiye'nin kriz yönetimi ile kültürel çeşitlilik bakımından sunduğu zenginliğin küresel tasarım pazarında avantaj sağladığını belirten Erdal, gençlerin kendi potansiyellerine güvenmeleri gerektiğini ifade ediyor.

Kendi kariyer yolculuğunu değerlendiren ve genç tasarımcılara tavsiyelerde bulunan Eda Erdal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençler kendilerini asla Avrupa'daki yaşıtlarından geride görmemeli; aksine kendi renk paletlerine ve kültürel birikimlerine sonuna kadar güvenmeliler. Beni bugün bulunduğum noktaya taşıyan şey yalnızca çalışmak değil; merak etmek, sürekli öğrenmek, risk almaktan çekinmemek ve karşıma çıkan fırsatlara cesaretle 'evet' diyebilmek oldu. Denemediğiniz her senaryoda cevap zaten 'hayır' olacaktır. Konfor alanınızın dışına çıkın ve gitmek istediğiniz yere hiç gitmemiş insanların sınırlarının, sizin de sınırlarınız olmasına izin vermeyin."