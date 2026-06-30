Osman Günden / Son Mühür - Karşıyaka Belediyesi'nin kent yaşamına hareket ve eğlence katmak amacıyla organize ettiği “Sokak Senin Mahalle Olimpiyatları”, bu yıl kapılarını Goncalar Mahallesi’nde açıyor. Yılın ilk buluşması 2 Temmuz Perşembe günü saat 19.00’da Goncalar Mahallesi 6007/3 Sokak’ta yapılacak ve bu büyük coşkuya Bahriye Üçok ile Nergiz mahallelerinin sakinleri de ortak olacak. Hazırlanan özel parkurlarda gruplar halinde yarışacak olan 7-14 yaş aralığındaki çocuklar hem spor yapmanın keyfini çıkaracak hem de dereceye girebilmek için ter dökecek. Etkinlik alanında sadece yarışmalar değil, her yaştan çocuk için renkli atölyeler ve geleneksel sokak oyunları da yer alacak.

Final ne zaman?

Yaz boyunca çocukları ekran başından indirip sokak oyunlarıyla buluşturacak olan olimpiyatlar, Temmuz ve Ağustos ayları süresince her perşembe günü Karşıyaka’nın farklı noktalarında devam edecek. Toplamda 16 mahallenin katılımıyla 9 ayrı buluşma organize edilecek. Kendi mahallelerindeki yarışmalarda ilk üçe girmeyi başaran yetenekli çocuklar, 3 Eylül tarihinde düzenlenecek büyük finalde Karşıyaka şampiyonu olabilmek için mücadele edecek. Her hafta değişecek olan etkinlik adresleri, Karşıyaka Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden güncel olarak vatandaşlara duyurulacak.

"Buluşmalarımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Projenin toplumsal bağları güçlendirmedeki rolüne değinen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tüm ilçe sakinlerini bu keyifli yaz geleneğine davet etti. Başkan Ünsal, "Sokak Senin Mahalle Olimpiyatları ile çocuklarımızı dijital dünyadan uzaklaştırıp hareketin, paylaşmanın ve dostluğun güzellikleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. Ailelerimiz için de mahalle kültürünü güçlendirmeyi ve komşuluk ilişkilerini yeniden canlandırmayı amaçlıyoruz. Her yıl yoğun katılımla sürdürdüğümüz ve keyifli bir yaz geleneği haline getirdiğimiz buluşmalarımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.