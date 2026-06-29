Karşıyaka Basketbol ile yollarını ayıran Mert Celep, yeşil-kırmızılı formayı altyapıdan A takıma uzanan süreçte uzun yıllar gururla terlettiğini belirterek kariyerinde yeni bir sayfa açtığını duyurdu. Kulübün kendisine sadece basketbolu değil, mücadele etmeyi ve Karşıyakalı duruşunu öğrettiğini vurgulayan deneyimli oyuncu, yeşil-kırmızılı camiaya ve Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nu dolduran taraftarlara teşekkür ederek ayrılığın kolay olmadığını ifade etti.

"Ayrılıklar da sevdaya dahildir..."

Veda mesajını "Ayrılıklar da sevdaya dahildir" sözleriyle paylaşan ve Karşıyaka'nın kendisi için her zaman bir kulüpten daha fazlası olacağını belirten Mert Celep, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"10 yaşında hayalini kurduğum salona ilk adımımı attığım gün, bir gün bu formayı A takımda giyeceğimi, kaptanlığını yapacağımı ve binlerce Karşıyakalının önünde mücadele edeceğimi hayal bile edemezdim. Bu kulüp bana sadece basketbolu öğretmedi. Mücadele etmeyi, pes etmemeyi ve her şeyden önemlisi Karşıyakalı olmanın ne demek olduğunu öğretti. Altyapısından yetiştiğim bu büyük camianın formasını yıllarca gururla taşımak ve son iki sezonda kaptanlık yapmak, hayatım boyunca unutamayacağım en büyük onurlardan biri oldu. Büyük Karşıyaka taraftarına ise ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Sizler sadece tribünde maç izleyen insanlar değilsiniz; bu kulübün atan kalbi, en büyük gücü ve en özel parçasısınız.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda her maça çıktığımda hissettiğim o atmosferi, tribünlerden yükselen sesinizi ve bana yaşattığınız duyguları hayatım boyunca unutmayacağım. Hayatta bazen yeni hikâyelere başlamak gerekir. Benim için de şimdi yeni bir sayfa açılıyor. Ayrılıyor olmak kolay değil ama buradan kalbimde unutulmayacak hatıralar, ömür boyu sürecek dostluklar ve kalbimde taşıyacağım kocaman bir Karşıyaka sevgisiyle ayrılıyorum. Bu kulüpte emeği geçen tüm antrenörlerime, yöneticilerimize, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve bana inanan herkese gönülden teşekkür ederim. Karşıyaka benim için her zaman bir kulüpten çok daha fazlası olacak. Nerede olursam olayım, bu ailenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Her şey için teşekkürler Hoşça kal Karşıyaka."