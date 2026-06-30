Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in ulaşım projelerindeki sorunlar gündemdeki yerini korurken, Mavişehir-Şemikler Taşıt Üst Geçidi projesindeki son durum tartışma konusu oldu. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nail Kocabaş, projenin geldiği noktayı sert bir dille eleştirerek, belediyenin teknik süreç yönetimini sorguladı.

"Tugay yönetimindeki İzBB, bu projede de en temel teknik süreçleri doğru yönetemedi"

Projenin teknik ayrıntılara hakim olunmadan apar topar başlatıldığını savunan Nail Kocabaş, belediye yönetiminin sınıfta kaldığının altını çizdi. Kocabaş, süreci,

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ocak 2026'da yaptığı açıklamada, 'Mavişehir-Şemikler Taşıt Üst Geçidimizin yapımına başladık.' demiş ve projenin 2026 yılı sonunda tamamlanacağını duyurmuştu.

Peki aradan geçen 6 ayda ne oldu? 'Başladık' denilen gün bölgede birkaç kamyonun moloz taşıdığı görüldü. Ardından çalışmalar durdu, alan çevrildi ve o günden bu yana projede neredeyse bir arpa boyu yol alınamadı.

Yine bir beceriksizlik hikayesiyle karşı karşıyayız. Yine büyük vaatler, yine hüsran... Neden mi? Çünkü bir projede başarı, işe doğru hazırlıkla başlamaktan geçer.

Ancak Cemil Tugay yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu projede de en temel teknik süreçleri doğru yönetemedi.

Proje başlamadan önce zemine ilişkin gerekli etütler ve teknik veriler sağlıklı şekilde değerlendirilmedi. Kazı çalışmaları başladıktan sonra zeminin projeye uygun olmadığı fark edilince çalışmalar durduruldu. Yani 'başladık' denildi ama aslında proje, teknik açıdan hazır olmadan başlatıldı." diyerek değerlendirdi.

"Kamu kaynakları verimsiz kullanılıyor"

Proje süresinin uzamasının yalnızca bir zaman kaybı olmadığını, aynı zamanda ekonomik bir maliyet oluşturduğuna dikkat çeken Kocabaş, geçmişteki örnekleri hatırlatarak,

"Bunun bedelini ise yine İzmir ödüyor. Kamu kaynakları verimsiz kullanılıyor, bölge esnafı ve vatandaş mağdur ediliyor, ulaşımı rahatlatacak önemli bir yatırım aylarca gecikiyor.

Üstelik proje süresi uzadıkça, inşaat maliyetleri nedeniyle yatırımın toplam bedeli de her geçen gün yükseliyor.

Yani proje daha başlangıç aşamasındayken kamu zararı oluşmaya başladı ve gecikme sürdükçe bu zarar büyümeye devam ediyor." dedi.

"6 ay geçmesine rağmen gelinen nokta hala başlangıç aşaması"

Belediyenin geçmişteki projelerin teslim sürelerine değinen Kocabaş, Mavişehir-Şemikler projesi için verilen 2026 sonu sözünün güvenilirliğini kaybettiğini ifade etti:

"Öte yandan bu projenin bir yıl içinde, yani 2026 sonunda tamamlanacağı açıklanmıştı. Ancak aradan 6 ay geçmesine rağmen gelinen nokta hala başlangıç aşaması. Bu tablo maalesef ilk değil.

Daha önce Karşıyaka Yeni Girne Yaya Üst Geçidi için de 7 ayda tamamlanacak denilmiş, ancak proje ancak 17 ayda bitirilebilmişti.

Balçova'da hastane yaya alt geçidi, 6 ayda bitirilecek dendi, 2 yıl oldu hala bitirilemedi. Şimdi aynı yönetim anlayışıyla Mavişehir-Şemikler Taşıt Üst Geçidi'nin ne zaman tamamlanacağını varın siz düşünün."