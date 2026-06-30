Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürüyor. Son olarak Belediye iştiraklerinden İZDOĞA A.Ş.’de işveren tarafını temsil eden SODEMSEN ile işçi tarafını temsil eden Türk İş’e bağlı Belediye İş Sendikası karşı karşıya gelmiş ve konu Yüksek Hakem Kurulu’na (YHK) taşınmıştı. Daha önce grev yasağı olduğu ifade edilen İZDOĞA ile ilgili YHK ‘Grev için engel yok’ kararı verirken; Son Mühür TV’de yayımlanan Gündem Özel programında Türk İş Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, Büyükşehir ile yaşanan toplu iş sözleşmesi süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu.

“İzmir’de bir yapılanmadan dolayı…”

Türk İş’e bağlı 8 sendika ile Büyükşehir’de faaliyet gösterdiklerini hatırlatarak açıklamalarına başlayan Çakmak, “Hemen hemen 14 bine yakın üyemiz var. Raylı sistem, İZDENİZ, kent ekmek, İZDOĞA, İZULAŞ, İZBETON, güvenlik ve İZBAN’da ortak işyerlerimiz var. Toplu sözleşmelerde en makbul ve en ideal şekilde kimseyi yormadan bitirmenin hedefinde oluyoruz. Birçoğunu bitirdik de… İzmir’in kavgalı toplu iş sözleşmesi şu anda gündemimizde. İlk kez bordroların havada uçuştuğu, sokakların şenlendiği, rekabetin kızıştığı toplu iş sözleşmesi… İZSU ve İZDOĞA yüksek hakeme gitti. İZULAŞ’ta grev oylama kararı alınacak. Arkadan İZBETON geliyor. Aklıselim davranarak her iki tarafa da seslenmek istiyorum: Biz çok para almıyoruz. TÜİK’in verilerine göre aldığımız ücret zaten bizi zor geçindiriyor. Kamu ve yarı kamu belediyeler eş değerdir. Ne yazık ki İzmir’de bir yapılanmadan dolayı, birkaç kişinin elinin değdiği noktadan dolayı bu toplu sözleşme süreci kaosa giriyor” dedi.

Dikkati çeken sözler: Bazı hukukçular var…

Kimlerin bu kaos ortamının oluşturduğunun sorulması üzerine Çakmak, “Burada bazı hukukçular var. Cemil Bey’in etrafında bazı arkadaşlar var. Bunu sürekli kaşıyıp kaşıyıp ortaya koyuyorlar. Bizim karşımızda SODEMSEN var, onlarla TİS yapıyoruz. Onlara da söylediğimizde ‘Beni aşıyor’ diyorlar. Aşan noktayı biliyoruz. Ya sen hafta tatiliyle niye uğraşıyorsun? Hafta tatiline eğer ihtiyacın varsa bunu zaten sendika ile iş birliği içinde hafta içi de hafta sonu da verebilirsin. Fakat amaçları bu değil, amaçları başka. Devamlılık primi şu ya da bu… Bunlar toplu iş sözleşmesinin aksesuarları. Bu toplu sözleşmeyle fazla vakit geçirmeyin, kenti kilitlemeyin ve stres yaşatmayın. Bu sözleşmeyi bir an önce bitirelim, herkes işine baksın. Bu sözleşmeyi kaşıyarak, sözleşmenin etrafında dolanarak neyi amaçlıyorsanız bunu da yüreklilikle söyleyin” ifadelerini kullandı.

“Bugün var yarın yoksunuz… İşçi kalıcı”

Sözleşmeler gündeme geldiğinde hemen işçinin aldığı maaşların gündeme geldiğini de söyleyen Çakmak, “Biz aldığımız bin liralık maaşın yüzde 35’ini devlete veriyoruz. Bunu da söyleyin… Bizim işçimiz bu ay yüzde 35 veriyor, önümüzdeki aylarda yüzde 40 verecek. 12 ay çalışıyoruz iki ayını devlete veriyoruz. Bu işçinin sırtından inin gerçek rakamları konuşun şişirilmiş rakamları konuşmayın. Bu insanlar bu kentte yaşıyor, bu kentte harcıyor. İşçimiz kanalizasyon kanallarında çalışıyor. Senin artığının içinde çalışıyor. Çamurun içinde çalışıyor. Bu arkadaşın emeğini tartışacak adamın alnını karışlarım. Bu adamın emeğiyle uğraşmayın. Kente su veriyor, gece gündüz nöbet tutuyorlar. İşçinin, emekçinin parasıyla gündem yaratarak İzmir’i kilitlemeyin. Bunu yaptıkça size zarar yazar, kar yatmaz. Rakamlarda kar edebilirsiniz ama vicdanlarınız hep sızlayacak. Bugün biz bu koltuklarda varız, yarın yokuz. Siz de öylesiniz. Bugün varsınız, yarın yoksunuz ama işçi kalıcıdır. İşçi bu kentin dinamiğidir. Şu toplu sözleşmenin etrafında dolanıp kaşıyarak, sözleşmenin etrafında dolanıp isimlerin üzerinde durup bordroyu havada göstererek bu sevdadan vazgeçin. Bu kente huzur getirin, işçinizi sokaklara dökmeyin. Yeter artık bıktık. Bizimle uğraştığınız kadar kentin başka sorunlarına bakın artık” dedi.

Başkan Tugay’a çağrı yaptı

Son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a da seslenen Çakmak, “Bu toplu sözleşmede bana düşen ne görev varsa… Arabuluculuğa da hazırım. Bu sözleşmeyi bitirip kenti sulh haline sokalım ve işimize bakalım” diye konuştu.