BDDK yönetmelikleri doğrultusunda yürütülen yasal sınırlar, kredi kartı kullanıcılarının ödeme alışkanlıklarını sıkı bir denetim altında tutuyor. Tüketicilerin kontrolsüz borç sarmalına girmesini önlemek amacıyla hayata geçirilen kurallar, asgari ödeme tutarını düzenli yatırmayan vatandaşlar için ciddi yaptırımlar barındırıyor. Bir takvim yılı içinde ya da peş peşe yapılan eksik ödemeler, kartın hem alışveriş hem de nakit avansını iki aşamalı olarak devre dışı bırakıyor. İşte kart sahiplerinin bilmesi gerekenler...

BİR YILDA ÜÇ KEZ EKSİK ÖDEME YAPILIRSA NAKİT AVANS ENGELLENİYOR

Mevzuat kapsamında belirlenen kurallara göre, ocak ve aralık aylarını kapsayan aynı takvim yılı içerisinde toplamda 3 defa asgari ödeme tutarının altında kalan yurttaşlar yasal kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor. Bu süreçte biriken borcun tamamı kapatılana kadar bankalar, kartı nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerine tamamen kapatıyor. Aynı zamanda kart sahibinin limit artırım talepleri de finansal kurumlar tarafından hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmıyor.

ARD ARDA ÜÇ AY GECİKME KARTI TÜM İŞLEMLERE KAPATIYOR

Sınırlandırmalar bununla da bitmiyor; son ödeme tarihi baz alınarak üst üste 3 dönem boyunca asgari tutarın ödenmemesi veya hiç ödeme yapılmaması durumunda tedbirler en üst seviyeye çıkarılıyor. Kart hem mal ve hizmet alımı gibi tüm alışveriş işlemlerine hem de nakit kullanımına tamamen kilitleniyor. Sistemi yeniden aktif hale getirmek için sadece asgari tutarı yatırmak yeterli olmuyor, mevcut dönem borcunun tamamının bankaya ödenmesi şart koşuluyor. Ödemesiz geçen sürenin 90 günü aşması halinde ise bankalar tarafından icra ve yasal takip işlemleri resmen başlatılıyor.

SADECE ASGARİ TUTARI ÖDEMEK BORÇ SARMALINA YOL AÇABİLİR

Kartın kullanıma kapatılmasını engellemek için her ay asgari ödeme miktarını yatırmak yasal olarak kartın açık kalmasını sağlasa da uzun vadede ağır bir ekonomik yük getiriyor. Asgari tutar ödendiğinde kartın kapanması engelleniyor ancak geriye kalan dönem borcuna aylık akdi ya da gecikme faizi uygulanmaya devam ediyor. Bu durum, borç bakiyesinin kart sahibinin kontrolü dışında katlanarak büyümesine ve kart limitinin büyük bir kısmının faiz yükü nedeniyle kullanılamaz hale gelmesine zemin hazırlıyor.