Son Mühür/Hüseyin Demir 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, FIBA U17 Dünya Kupası’ndaki ikinci maçında Slovenya’yı 87-66 mağlup ederek turnuvaya iyi başladı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan müsabakalara basketbolseverler yoğun ilgi ve talep gösteriyor. Millilerimizi desteklemeye gelen vatandaşlarımız genç 12 Dev Adam’ın son topa kadar destekliyor. Ay-yıldızlılar, başantrenör Hasan Özmeriç yönetiminde rakiplerini tek tek ipe diziyor. İlk önce uzatmalara giden Yeni Zelenda maçı, ardından Slovenya’yı mağlup eden millilerimiz göz kamaştırıyor. Millilerimiz gruptaki son maçında 30 Haziran Salı günü saat 20.15’te Porto Riko ile karşılaşacak. Genç 12 Dev Adam’da Karşıyaka ve Aliağa Petkimspor’dan basketbolcular yer alıyor. Takımın yardımcı antrenörlüğünü ise Göztepe’nin antrenörü Nehir Berk yapıyor. İzmir basketbolu yetiştirdiği oyuncu ve antrenörler ile yine turnuvaya damga vuruyor.

“Kaf-Kaf’ın milli gururu Beşir Briant”

İlk maçta 25 sayı geriden gelerek sahadan galip ayrılan takımımızda İzmir basketbolunun önemli oyuncuları sahada boy gösterdi. Karşıyaka basketbol altyapısından devşirme oyuncumuz Beşir Briant, bloklarıyla rakiplerine korku saldı. Adem Bona’dan sonra yeni bir oyuncu keşfeden yeşil-kırmızılı antrenörler 2009 doğumlu oyuncuya önemli yatırımlarda bulundu. Bu sezon Basketbol Gençler Ligi’ndeki üstün performansını milli takıma yansıtan Briant, atletizmiyle ve hızıyla dikkat çekiyor. Karşıyakalı Briant ilk maçta Yeni Zelenda karşısında 7 sayı,4 ribaund,4 blokla mücadele etti. Slovenya maçında 4 sayı,1 ribaundla oynadı.

“İnanç Koç’dan Beşir Briant yorumu”

Beşir Briant ile gurur duyduklarını, genç oyuncunun Adem Bona ile farklı özelliklere sahip olduğunu söyleyen Karşıyaka Basketbol Altyapı koordinatörü İnanç Koç, “Beşir Briant’ın azmi, çalışma gayreti ve özverisi dikkat çekiyor. BGL sezonundaki aldığı sorumluluk ve sürelerle kendini çok iyi geliştirerek enerjisini milli takıma taşıdı. Oyuncumuzu, milli takımızı Karşıyaka altyapı ailesi olarak gururla izliyoruz. Adem Bona’da Karşıyaka altyapısından çıktı. Bona ile de beraber çalıştık. İkisinin farklı özellikleri var. Beşir, temel basketbol teknikleri Adem’den farklı… İlerleyen dönemlerde Beşir’i şut, adam geçme gibi efektif özelliklerini görebiliriz” ifadelerini kullandıç

“Aliağa’nın gençleri parlıyor”

Aliağa Petkimspor’dan galibiyete katkı sağlayan oyunculardan Atahan Ağaçdelen, 16 dakikada sahada kaldı. Milli basketbolcu 7 sayı, 7 ribaund, 1 blok ve 11 verimlilik puanıyla oynadı. Emre Yazıcı, 2 dakikada 2 sayı, 1 ribaund ve 3 verimlilik puanı ile sahada kaldı. İki genç oyuncu bu sezon Basketbol Gençler Ligi’nde önemli başarılara imza attı. Başantrenör Ahmet Gürgen yönetiminde Ağaçdelen ile Yazıcı, U17 milli takımda forma giyerek İzmir’in gururu oldu.

“Nehir Berk’li milli takımın hedefi madalya”

Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Nehir Berk, U17 milli takımımızda yardımcı antrenör olarak İzmir’in gururu oldu. Başarılı antrenör sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılıların başında yer alırken takımı play-off’a taşıdı ve yarı final oynattı. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Nehir Berk,"Milli takımlarda çalışmak antrenörlüğe başladığımdan beri en büyük hayalimdi. Bu duyguyu kelimelerle ifade edemiyorum. Geçen sezon bunu ilk kez yaşadım, gerçekten göğsünde ay yıldızla maça çıkmak, maçtan önce İstiklal Marşımızı okumak benim için tarif edilmez bir gurur. Milli marşımız okunduğunda tüylerim diken diken oluyor. Bununla beraber ülkemizin kendi yaş grubundaki en iyi oyuncularıyla çalışmak ve onlara bir şeyler katabilmek de beni işime çok motive ediyor. Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ediyoruz. Ev sahibi olduğumuz organizasyonda taraftarlarımzıın desteğiyle oynamanın ayrı bir gurur ve keyif olacağını düşünüyorum. Dünya Şampiyonası’nda madalya alarak ülkemizi ve milletimizi gururlandırmak istiyoruz” diye konuştu.