"Ölü Deniz" adlı stand-up programıyla büyük ses getiren komedyen Deniz Göktaş, gösterisinde yer alan bazı espriler nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Siyasi isimlerin ve avukatların da dahil olduğu tartışmalar hızla büyürken, Göktaş'ın Türkiye'yi terk ettiği öne sürüldü. Bu çarpıcı iddiaların ardından gözler ünlü komedyenin nerede olduğuna ve konuya dair yapacağı resmi açıklamaya çevrildi. Peki, Deniz Göktaş nerede? Deniz Göktaş ne açıklama yaptı? İşte ayrıntılar...

DENİZ GÖKTAŞ OLAYI NEDİR, NEDEN TEPKİ ÇEKTİ?

YouTube platformunda yayınladığı "Ölü Deniz" isimli gösterisiyle dikkat çeken komedyen Deniz Göktaş, şovundaki bazı bölümler yüzünden eleştiri oklarının hedefi oldu. Dini değerlere yönelik mizah yaptığı öne sürülen Göktaş'a, siyasi parti temsilcileri sert tepki gösterdi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici konuya dair yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye'de stand-up diye yeni bir akım başladı. Siyasi eleştiri, mizah yapabilirsiniz. Bizleri de eleştirip, mizahını da yapabilirsiniz. İş adamlarının ve sporcuların da yapabilirsiniz. Günlük toplumsal olaylarla ilgili de yapabilirsiniz. Hükümetin, iktidarın icraatları ve meclisle ilgili de yapabilirsiniz. Ama sen benim inancımla, Allah'ımla, kutsal kitabımla, benim peygamberimle ilgili mizah yapamazsın. Onu eğlence haline getiremezsin"

Bu tepkilerin hemen ardından BBP avukatı Samet Bağcı, dini değerlere hakaret edildiği gerekçesiyle Göktaş hakkında hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.

DENİZ GÖKTAŞ YURT DIŞINA MI KAÇTI?

Art arda gelen siyasi tepkilerin ve hukuki süreç açıklamalarının ardından sosyal medyada yeni bir iddia ortaya atıldı. Göktaş'ın hakkında başlatılacak olası soruşturmalardan kurtulmak için apar topar yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

DENİZ GÖKTAŞ İDDİALARA NE YANIT VERDİ?

Hakkındaki iddiaların büyümesinin ardından Deniz Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan komedyen, sadece önceden planladığı bir tatile çıktığını söyledi. Göktaş, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım :) Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor"