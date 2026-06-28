Son Mühür/ Osman Günden- Karşıyaka sokaklarında yüksek sese ve huzuru kaçıran gürültü kirliliğine karşı adeta savaş açıldı. Kent düzenini ve vatandaşın uyku hakkını korumak isteyen Karşıyaka Belediyesi, eğlence mekanlarından şantiyelere kadar ilçe genelindeki tüm gürültü kaynaklarını mercek altına aldı. Ekipler ellerinde ses ölçüm cihazlarıyla sokak sokak geziyor. Kurallara kulak tıkamakta ısrar eden işletmelere ise acı reçete kesiliyor.

Kulakları tırmalayan mekanlara takip

Belediyeye bağlı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar telefonları üzerine harekete geçti. Teknik cihazlarla yapılan hassas ses ölçümleri, mekanların foyasını ortaya çıkarıyor. Ekipler sadece müzik sesini değil; iş yerlerindeki dev makine ve ekipmanları, çevreye rahatsızlık veren şantiye faaliyetlerini de yerinde inceliyor.

İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden alınması zorunlu olan "müzik yayın izin belgesi" bulunmayan veya yasal desibel sınırlarını aşan işletmeler tek tek raporlanıyor. İlk uyarının ardından mevzuata direnen yerlere, Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği uyarınca ağır cezai işlemler uygulanıyor.

Gece eğlence, gündüz şantiye mesaisi

Belediye ekipleri için mesai saati kavramı ortadan kalktı. Denetimler hem gece hem gündüz kesintisiz sürüyor. Gün ışığında daha çok şantiyelerden yükselen iş makinesi sesleri ölçülürken, hava karardığında hedef tahtasına eğlence mekanları oturuyor.

Gece baskınlarında mevzuata aykırı davrandığı, mahalleliyi uykusuz bıraktığı netleşen iş yerlerine Çevre Kanunu gereği acımasız yaptırımlar var. Ceza miktarı tam 419 bin Türk Lirası’ndan başlıyor. Üstelik ihlalin tekrarı halinde bu rakam katlanarak büyüyor. Kazançları bir gecede cezaya gidiyor.



