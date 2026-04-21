Son Mühür / Karşıyaka Belediyesi’nde toplu sözleşme süreci tıkanınca memurlar isyan ateşi yakıldı. Belediye yönetimini protesto eden kamu emekçileri, haklarını almak için başlattıkları eylemde bugün CHP Karşıyaka İlçe binasına yürüdü.

Öncesinde belediye önünde bir araya gelen kamu emekçileri, iş bırakma eyleminin sinyallerini verdi "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları attı. Daha sonra Karşıyaka Çarşı'da bulunan CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı binasına yürüyen kamu emekçilerine çevredeki esnaf ve vatandaştan da destek geldi.

“Memur sesini çıkaramaz sanıyorlar”

Birlik Yerel Sen Genel Başkan Yardımcısı Emrullah Altınkaynak, “Bizler Karşıyaka emekçisi olarak her daim Karşıyaka’nın yanındayız. Karşıyaka yönetimi bizi yok saymak istiyor memur sesini çıkaramaz meydanlara çıkamaz sanıyor. Biz hakkımızı alacağız; sizin sayenizde sizin desteğinizle alacağız. TİS memura verilmiş bir haktır bizler bu sözleşmelerle hakkımıza kavuşuyoruz ama siz bir çırpıda bunu rafa kaldırıyorsunuz. Biz bunu kabul etmiyoruz. O yüzden söylüyoruz: Geliyor geliyor! İş bırakma geliyor” dedi.

“Bugün aynı CHP’de…”

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Nihat Filiz, “CHP toplu sözleşmelerin önünü açan bir partidir. Bugün aynı CHP'de daha masa kurulur kurulmaz 33 yılda elde ettiğimiz kazanımlarımız elimizden alınmak isteniyor. CHP’ye düşen bir görev var, Karşıyaka belediyesinde toplu iş sözleşmemiz yasal sınır dayatıldığı için sıfıra çekildi. Sendikal mücadelenin önünü açmaya çalışan CHP, bugün itibariyle toplu iş sözleşmesini bir iki kişinin dudağına bırakarak elimizden alamaz” ifadelerini kullandı.

“Yarın tam gün iş bırakacağız”

Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube yönetim kurulu üyesi Fırat Belen, “Yarın sabah belediyeye gelip kartlarımızı basacağız. Sonrasında açıklama yapıp bir gğnlül iş bırakacağız. Bunun çözümünün masada olduğunu söyledik ve sulh içinde bu işi çözmeye çalıştık. Bu işi eylem aşamasına getirmeyi biz istemedik ama her birimizden yapılan devasa kesintiler bizim burada olmamızı gerektirdi. Biz kaybedersek herkesin kaybedeceği çok açık. Burası kaybederse yarın hiç düşünmediğimiz belediyeler olacak. Yaklaşık 6 ila 7 yıldır belediye emekçilerinin gündemlerinde ekonomik güçlükler dışında hiçbir şey yok. Çalıştığımız işyerlerinde haklarımızın gasp ediliyor olması üzerimizdeki yükü artırıyor. Bize düşen tek şey mücadele etmek. CHP yöneticilerine geldik bekliyoruz ki çözüm bulsunlar. Kimse iki slogan atıp alkışlarlar diye düşünmesin hiçbir arkadaşımız bu kesintileri kabul edemez" ifadelerini kullandı.

“Korkmuyoruz, mücadeleye devam”

Tüm Bel Sen Genel Merkez Yürütme Kurulu Temsilcisi Bülent Türkmen de "24 yıllık iktidar emekçileri ülkeyi her gün daha kötü bir karanlığa çekiyor. Bunu emekçiler çok daha fazla yaşıyor. Ülkede hak mücadelesi veren bütün alanlarda emekçilere baskı uygulanıyor. Karamsarlığa düşmeyin. Korkmuyoruz, mücadeleye devam ediyoruz" diye konuştu.

İlçe başkanı alana geldi! Neler konuşuldu?

Açıklamaların ardından CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü de kamu emekçilerinin yanına geldi. Güçlü, sendika temsilcilerini yaşananları görüşmek üzere ilçe başkanlığına davet etti.

Sendika temsilcileri ve kamu emekçileri, CHP İlçe Başkanlığı’nda görüşmeye girdi.

CHP İlçe Başkanı Güçlü ile heyet arasında kısa bir görüşme gerçekleşti. İlçe Başkanı Güçlü'nün akşam hem grup toplantısında konuyu görüşeceklerini hem de CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ile görüşüp bilgi vereceğini söylediği aktarıldı.

Yapılan görüşmenin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğu bilgisi verildi.