Basketbol Süper Ligi’nin İzmirli temsilcisi Aliağa Petkimspor, saha hattındaki yenilenmenin katkılarını görmeye başladı.

Göreve gelen tecrübeli isim Orhun Ene ile yeni bir döneme başlayan lacivert-beyazlılar, son üç maçlık periyotta gösterdiği performansın ligin alt sıralarından kurtuldu.

Özhan Çıvgın gitti Orhun Ene geldi

Yeni döneme Özhan Çıvgın kordinatörlüğünde "iki kulvar" amacıyla başlayan Aliağa takımı, öncesimde Avrupa sahnesinde iyi bir performans sergilemişti.

Avrupa Kupası’nda çeyrek finale kadar ilerleyeren Aliağa Petkimspor, 24 hafta bitiminde gelen 17 mağlubiyet ile kendisini düşme hattının içerisinde buldu. Yaşanan olumsuz sonuçların ardından basketbolun tecrübeli ismi Orhun Ene geldi.

Ene ile takım yükselişe geçti

Ene idaresindeki ilk maçında güçlü Anadolu Efes’e karşı mağlup olan Petkimspor, maçın sonrasında mücadeleyi bırakmadı.

Hata yapmayan İzmir temsilcisi, ilk Trabzonspor Basketbol sonrasında da Manisa Basket karşısında parkeden galip ayrıldı. Takım, arka arkaya gelen iki zaferle tablosuna 9. galibiyetini ekledi.

Hedef Beşiktaş

Aliağa Petkimspor, bu hafta sonu İstanbul yolculuğu için hazırlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş sahasında mücadele edecek olan lacivert-beyazlılar, galibiyetle dönerek zafer serisini üç maça çıkarmak istiyor.