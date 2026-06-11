Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Haziran tarihli tahminlerine göre, Batı Akdeniz’in iç bölgeleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van ve Hakkari çevreleri ile Sinop ve Kastamonu’nun iç kesimleri ve Karabük’ün güney bölgelerinde de aralıklarla yağış görüleceği öngörülüyor.

İzmir hava durumu 11 haziran 2026

11 Haziran 2026 Perşembe günü İzmir’de yaz havası etkisini sürdürecek. Kentte gün içerisinde termometrelerin 32 dereceyi göstermesi beklenirken, gece saatlerinde sıcaklık 16-17 derece seviyelerine kadar düşecek. Gökyüzünün gün boyunca az bulutlu ve güneşli olması öngörülürken, yağış beklentisi bulunmuyor. Kuzeydoğudan esecek rüzgarın ise saatte yaklaşık 5 kilometre hızla hafif şekilde etkili olması tahmin ediliyor.

İzmir ilçelerinde hava nasıl olacak?

Balçova: Az bulutlu ve güneşli bir hava beklenirken sıcaklık 35 dereceye kadar yükselecek.

Aliağa: Gün boyunca açık ve az bulutlu hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 34 derece civarında seyredecek.

Bayındır: Parçalı bulutlu gökyüzü altında sıcaklık 35 dereceye ulaşacak.

Bayraklı: Güneşli ve sıcak havanın hakim olacağı ilçede termometreler 34 dereceyi gösterecek.

Bergama: Az bulutlu bir gökyüzüyle birlikte sıcaklığın 35 dereceye çıkması bekleniyor.

Beydağ: Güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürürken sıcaklık 34 derece dolaylarında olacak.

Bornova: Açık ve güneşli havanın görüleceği ilçede en yüksek sıcaklık 35 derece olacak.

Buca: Parçalı bulutlu ve sıcak bir gün yaşanacak, sıcaklık 35 dereceye ulaşacak.

Çeşme: Deniz etkisiyle az bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık 30 derece civarında seyredecek.

Çiğli: Güneşli havanın hakim olacağı ilçede sıcaklık 34 dereceye kadar yükselecek.

Dikili: Açık ve az bulutlu gökyüzü altında sıcaklık 31 derece olacak.

Foça: Az bulutlu ve güneşli havayla birlikte sıcaklık 31 derece seviyelerinde görülecek.

Gaziemir: Güneşli ve sıcak bir gün beklenirken sıcaklık 35 dereceye ulaşacak.

Güzelbahçe: Az bulutlu gökyüzü eşliğinde sıcaklık 33 derece civarında olacak.

Karabağlar: Açık ve sıcak havanın etkili olacağı ilçede sıcaklık 35 dereceyi bulacak.

Karaburun: Az bulutlu bir havayla birlikte sıcaklık 30 derece dolaylarında seyredecek.

Karşıyaka: Güneşli ve sıcak bir gün beklenirken termometreler 34 dereceyi gösterecek.

Kemalpaşa: Parçalı bulutlu havanın görüleceği ilçede sıcaklık 34 dereceye ulaşacak.

Kınık: Az bulutlu ve sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 35 derece seviyelerinde ölçülecek.

Kiraz: Yer yer parçalı bulutlu gökyüzü altında sıcaklık 32 derece civarında olacak.

Konak: Güneşli ve açık havanın hakim olacağı ilçede sıcaklık 34 dereceye kadar çıkacak.

Menderes: Az bulutlu ve sıcak bir gün yaşanacak, sıcaklık 33 dereceyi bulacak.

Menemen: Güneşli havanın etkili olacağı ilçede sıcaklık 35 dereceye ulaşacak.

Narlıdere: Az bulutlu gökyüzü altında sıcaklık 33 derece civarında seyredecek.

Ödemiş: Sıcak ve güneşli havanın görüleceği ilçede termometreler 35 dereceyi gösterecek.

Seferihisar: Az bulutlu ve açık havayla birlikte sıcaklık 31 derece seviyelerinde olacak.

Selçuk: Güneşli ve sıcak bir gün beklenirken sıcaklık 34 dereceye kadar yükselecek.

Tire: Az bulutlu havanın hakim olacağı ilçede sıcaklık 35 derece olacak.

Torbalı: Açık ve sıcak havayla birlikte sıcaklık 35 dereceye ulaşacak.

Urla: Az bulutlu ve güneşli bir gün beklenirken sıcaklık 32 derece civarında seyredecek.