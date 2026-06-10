Son Mühür/Hüseyin Demir - İzmir’in güzide spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü’nde seçim heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ekonomik sıkıntılar ve maddi krizlerle boğuşan Karşıyaka Spor Kulübü’nde olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylar listelerini hazırladı. Karşıyaka kulislerinde Cem Zeren ile Yiğit Tusder'in adı geçerken iki başkan adayı uzlaşı ve diyalog sonucunda bir araya gelerek tek liste halinde seçime girdi.

Edinilen bilgilere göre Tusder ve Zeren uzun süren toplantıdan sonra aynı listeyle seçimde yer almaya karar verdi. Karşıyaka camiasının yakından bildiği ve tanıdığı Yiğit Tusder'in yönetim kurulu listesi belli oldu. Listede Cem Zeren, en başta yer aldı. Basketbol şube yöneticiliği yapan Tusder'in destek ve yatırımcılar için somut adımlar atarak görüşmeler yaptığı öne sürüldü. Aynı zamanda tribünlerin yakından bildiği Tusder, yeşil-kırmızılı camiaya olan sevgisiyle taraftarların gönlünde taht kurdu. İş hayatında önemli deneyimleri olan Yiğit Tusder, ateşten gömleği giyerek yarın olağanüstü seçimli genel kurulda konuşma yapacak.



Başkan Yiğit Tusder'in yönetim kurulu listesi:

Cem Zeren

Genco Karaman

Osman Hisarcıklıoğlu

Haldun Metinler

Tolga Özüm

Onur Güner

İsmail Hacıoğlu

İbrahim Ozan Erol

Ömer Faruk Yılmaz

Fatih Bilgilier

Bahattin Gümrükçü

Cüneyt Başak

Engin Ceylan

Ercan Acar

Yedek liste:

Mehmet Cansız

Melih Oktay

Oğulkan Avcı

Serhat Akkaya

Deniz Irmak

Mustafa Tugay Alp

Erkan Fidanboy

Can Yaya

İlter Köseoğlu

Ömer Ulaş Kırım