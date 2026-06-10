Son Mühür/Hüseyin Demir - İzmir’in güzide spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü’nde seçim heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ekonomik sıkıntılar ve maddi krizlerle boğuşan Karşıyaka Spor Kulübü’nde olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylar listelerini hazırladı. Karşıyaka kulislerinde Cem Zeren ile Yiğit Tusder'in adı geçerken iki başkan adayı uzlaşı ve diyalog sonucunda bir araya gelerek tek liste halinde seçime girdi.
Edinilen bilgilere göre Tusder ve Zeren uzun süren toplantıdan sonra aynı listeyle seçimde yer almaya karar verdi. Karşıyaka camiasının yakından bildiği ve tanıdığı Yiğit Tusder'in yönetim kurulu listesi belli oldu. Listede Cem Zeren, en başta yer aldı. Basketbol şube yöneticiliği yapan Tusder'in destek ve yatırımcılar için somut adımlar atarak görüşmeler yaptığı öne sürüldü. Aynı zamanda tribünlerin yakından bildiği Tusder, yeşil-kırmızılı camiaya olan sevgisiyle taraftarların gönlünde taht kurdu. İş hayatında önemli deneyimleri olan Yiğit Tusder, ateşten gömleği giyerek yarın olağanüstü seçimli genel kurulda konuşma yapacak.
Başkan Yiğit Tusder'in yönetim kurulu listesi:
Cem Zeren
Genco Karaman
Osman Hisarcıklıoğlu
Haldun Metinler
Tolga Özüm
Onur Güner
İsmail Hacıoğlu
İbrahim Ozan Erol
Ömer Faruk Yılmaz
Fatih Bilgilier
Bahattin Gümrükçü
Cüneyt Başak
Engin Ceylan
Ercan Acar
Yedek liste:
Mehmet Cansız
Melih Oktay
Oğulkan Avcı
Serhat Akkaya
Deniz Irmak
Mustafa Tugay Alp
Erkan Fidanboy
Can Yaya
İlter Köseoğlu
Ömer Ulaş Kırım