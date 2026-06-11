İzmir'e en yakın plajlar denince ilk akla gelen yer Urla. Şehir merkezine yarım saat civarı mesafedeki ilçe, hem İçmeler bölgesi hem de Gülbahçe sahiliyle gündübirlik kaçamaklar için biçilmiş kaftan. Üstelik çevre yolundan sapınca yol da oldukça rahat.

İzmir'e en yakın plajlar hangileri?

Urla'nın hemen ardından Seferihisar geliyor. Sığacık'taki Akkum plajı, sığ denizi ve ince kumuyla özellikle çocuklu aileler arasında popüler. Biraz daha güneye inenler Ürkmez, Gümüldür ve Özdere hattında upuzun bir sahil şeridiyle karşılaşıyor. Bu bölge hem siteler hem halk plajlarıyla dolu. Kuzeye yönelenler içinse Foça var. Eski Foça'nın taş evleri arasından denize girmek apayrı bir keyif. Yeni Foça tarafındaki koylar da hafta içi oldukça sakin kalıyor.

İzmir'e en yakın plajlar arasında ücretsiz seçenek var mı?

Tabii ki var. Gülbahçe sahili, Akkum'un halk plajı bölümü ve Gümüldür'deki belediye plajları ücret almadan hizmet veriyor. Çeşme kadar kalabalık olmadıkları için yer bulma derdi de daha az. Şezlong ve gölgelik isteyenler işletmeli bölümleri tercih edebiliyor ama havlusunu serip denize giren de kimseye bir şey ödemiyor. Ailecek gidenler için piknik alanı bulunan sahiller de cabası.

İzmir'e en yakın plajlara toplu taşımayla gidilir mi?

Arabası olmayanlar için durum hiç fena değil. Üçkuyular ve Fahrettin Altay aktarma merkezlerinden Urla ve Seferihisar yönüne düzenli otobüs seferleri bulunuyor. Gümüldür ve Özdere hattına da minibüsler çalışıyor. Foça için ise Buca ve Bornova taraflarından kalkan hatlar mevcut. Yazın sefer sayıları arttığı için sabah erken çıkanlar öğlene kalmadan kendini denizde buluyor. Dönüş yolunda Urla'da bir enginar tabağı ya da Sığacık'ta balık ekmek molası vermek de günün bonusu sayılır.

Kısacası İzmir, plaj konusunda şanslı şehirlerden. Yarım saatlik bir yolculuk bile sizi masmavi bir koya ulaştırabiliyor. Hafta sonu kalabalığından kaçmak isteyenlerin hafta içi günleri tercih etmesi ise işin püf noktası.