Son Mühür / Yağmur Daştan - Karşıyaka Belediyesi’nde görevli kamu emekçilerinin toplu sözleşme süreci resmen tıkandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal’ın toplu iş sözleşmesini askıya alarak masaya oturmaması üzerine emekçiler, bir araya gelerek belediye yönetimini bir kez daha protesto etti.

‘Gemileri yaktık’ diyen emekçiler, yarın saat 12.00’de hep birlikte CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı’na yürüyeceklerini, ertesi gün ise tam gün iş bırakacaklarını duyurdu. Emekçiler, bir an önce toplu iş sözleşme sürecinin çözülmez ve hakları verilmez ise ilerleyen günlerde önce CHP İzmir İl Başkanlığı’na gideceklerini gerekirse Ankara’ya da giderek durumu CHP Genel Merkezi’ne de taşıyacaklarını söyledi.

“Tarihinde görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya”

Belediye binası içerisinde toplanarak tüm katları sloganlar eşliğinde dolaşan emekçiler, belediye önünde açıklama yaptı. Kamu emekçileri adına açıklamalarda bulunan Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) İzmir 2 Nolu Şubesi'nin yönetim kurulu üyesi Fırat Belen, “Karşıyaka Belediyesi’nde görevli kamu emekçileri belki de belediye tarihinde görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya. Toplu sözleşme masasına oturup yeni bir sözleşme yapmanın planlarını kurduğumuz günlerde, belediye idaresi önce yıllardır almakta olduğumuz sosyal denge tazminatlarımızı (SDT) düşürmeye çalıştı, bunun karşılığında imza atmadığımız için toplu iş sözleşmemizi askıya aldı. Bununla birlikte günlerdir Karşıyaka Belediyesi emekçileri hakları için mücadele ediyor. İdareye şunu söyledik: 20 yıldır, 30 yıldır sözleşmelerle elde ettiğimiz hakları herhangi birinin iki dudağı arasından çıkan söze kurban etmeyiz. İdare aldığı bu kararla her bir memurun cebinden aylık 30 bin lira parayı da kesmiş oldu. Bu meblağ, müdürlere verdiği makam tazminatları da düşünüldüğünde 50 bin liraya varan rakamlara ulaşmış oluyor. Her birimizin elinden evimizin kira parasını da aldılar, çocuklarımızın doktor parasını da aldılar. Zaten bankalarla başımız dertte, borçlarla ve faizlerle uğraşırken üzerimizdeki yükü kat be kat artırmış oldular” dedi.

Çok net uyarı: Rüzgar tersine döndüğünde hatırlatırız!

“Aldık ve kestik diyerek bu işlerin mümkün olmadığını biliyoruz” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Belen, “Bugün Karşıyaka Belediyesi emekçileri topyekün alana çıkıyor. Dosta da düşmana da mücadele nasıl verilir ve hak nasıl alınır ispat edeceğiz. Önümüz 23 Nisan, protokoller kurulacak, birileri kürsüye çıkıp çelenk bırakacak, süslü süslü laflar edecek. Bu belediyede annesinden babasından 30’ar bin lira kestikleri çocukların 23 Nisan’ını kutlayacaklar. 23 Nisan’ın öyle kutlanmayacağını onlara göstereceğiz. Eğer ki evimize gittiğimizde çocuklarımız mutlu değil, okula gittiklerinde başı öne eğiliyorsa onların ihtiyaçlarını karşılayamıyorsak kürsülerden attığınız nutukların hiçbir önemi olmayacak. Yarın 12.00’de burada toplanıp 12.30’da CHP İlçe Başkanlığı’na yürüyüş gerçekleştireceğiz. Eğer ki bizimle muhatap olmak ve çözümün parçası olmak isterlerse CHP’li yöneticileri de orada olmaya davet ediyoruz. Buradan meclis üyelerine ve idarecilere de sesleniyoruz: Burada yapılan mücadelenin yanında yer almazsanız yarın işler değişip rüzgar tersine döndüğünde nerede yer aldığınızı size hatırlatırız. Herkes çözümün parçası olması için elini taşın altına koysun. Yan yana üretiyoruz yan yana kazanacağız. Kamu emekçileri kaybederse herkes kaybedecek” ifadelerini kullandı.

“Yer yer aranıyoruz, ‘Destekçiyiz’ diyen müdürler oluyor”

Birlik Yerel Sen Genel Başkan Yardımcısı Emrullah Altınkaynak, “Karşıyaka emekçisi mağdur, yalnız. Bayraklı’da, Buca’da, yer yer Narlıdere’de de sorun var. Ancak mevcutta devam eden sözleşmeler üzerinden sorun yaşıyorlar. Karşıyaka’da ise koca bir sıfır var. Karşıyaka emekçisi sıfırı hak etmiyor. Bizim yüzümüz gülmüyorsa Karşıyaka’nın yüzü gülmez. Karşıyaka daha vücut bulmuş, topyekün halde. O yüzden yanımızda yöneticileri de görmeye başladık. Yer yer aranıyoruz ‘Destekçiyiz’ diyen müdürlerimiz de oluyor. Fakat sitemim de var. Şu an içinde bulunduğumuz vaziyet hepimizi etkiliyor. Daha yüksek ses çıkarmalısınız" ifadelerini kullandı.

"Biz mağduruz, emekçi mağdur. Sizler emekçiyi bu hale düşüremezsiniz" sözleriyle devam eden Altınkaynak, "Yarınki eylemimiz çok önemli. Eğer genel merkez hala duymadıysa genel merkeze duyurulacak yer ilçe binası önüdür. Ondan sonraki iş bırakma eylemimiz çok önemli. Çünkü iş bıraktığımızda üretimden gelen gücümüzün yani belediyede kasanın biz olduğumuzun anlaşılacağı gündür. Daha sonraki günler bütün ilçelerle birleşip gerekirse İl binasına gerekirse Ankara’da CHP Genel Merkezi önüne yürüyüşümüz olacaktır. Bu sorun sadece Karşıyaka’nın sorunu değildir” dedi.

“Asla sessiz kalmayacağız”

Tüm Yerel Sen 2 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Serdar Koyuncular da “Memur arkadaşlarımızın alın terinin karşılığını alması sadece ekonomik bir talep değil sosyal adaletin de gerçeğidir. Bu nedenle mevcut tekliflerin kabul edilir olmadığı, çalışanların haklarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu süreçte emeğin değersizleştirilmesine ve kazanılmış hakların geriye döndürülmesine asla sessiz kalmayacağız ve mücadele edeceğiz. Karşıyaka Belediyesi yönetimini memurların haklı taleplerine kulak vermeye ve sağduyulu şekilde çözüme kavuşturmaya davet ediyoruz” diye konuştu.