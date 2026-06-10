İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, aralarında önceden husumet bulunan kişiler arasında sahilde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre 18 yaşındaki C.C., yanında bulunan kesici aletle 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir'i ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Erdem Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirirken, olaydan sonra yakalanan zanlı C.C. ile kavgaya karıştığı belirlenen D.K., çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Çocukluk Yıllarını Sevgi Evi'nde Geçirdi

Karşıyaka sahilinde 7 Haziran'da meydana gelen olayda aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Erdem Demir'in yaşam öyküsüne dair detaylar dikkat çekti. Aslen Manisalı olan ve memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verilen 15 yaşındaki Erdem'in, çocukluk yıllarında Bayraklı Sevgi Evi'nde kaldığı öğrenildi.

Cinayet Şüphelisi Suç Makinesi Çıktı

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan cinayet şüphelisi C.C.'nin ise emniyette çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Bir motor tamirhanesinde çalıştığı belirtilen 18 yaşındaki C.C.'nin; mala zarar verme, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, tehdit, hakaret, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı gibi çeşitli suçlardan toplam 25 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Can Havliyle Kafeye Sığındığı Anlar Kamerada

Cinayetin hemen sonrasına ait ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde yaşanan panik anları saniye saniye kaydedildi. Kayıtlarda; aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Demir'in, karnını tutarak can havliyle müşterilerin bulunduğu bir kafeye koşup sığındığı anlar yer aldı. Görüntülerin devamında, Demir'in arkasından gelen şüpheli C.C.'nin kafenin önündeki vatandaşlar tarafından engellenerek uzaklaştırıldığı, Demir'in arkadaşlarının ise panik halinde kafeye geldiği görüldü.

Hastanede Hayatını Kaybetti, 2 Şüpheli Tutuklandı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Erdem Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Erdem'in cenazesi memleketi Manisa'da toprağa verilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler C.C. ve D.K. mahkeme heyetince tutuklanarak cezaevine gönderildi.