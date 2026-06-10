Hüseyin Demir/Son Mühür İzmir’in güzide spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü’nde seçime bir gün kala başkan adayları henüz belli olmadı. 114 yıllık köklü kulübün başkan adayının son gün açıklanması beklenirken Cem Zeren, aday olacağını belirtti. Spor yazarı ve sigorta şirket sahibi olan Cem Zeren’in adaylık açıklamasından sonra Karşıyakalı gençler harekete geçti. Edinilen bilgilere göre yeşil-kırmızılılarda bir dönem altyapıda ve üstyapılarda çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan, futbol ve basketbol şubeleri konusunda deneyimiyle dikkat çeken Karşıyakalı gençlerin seçimli genel kurul öncesinde liste hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

“Kaf-Kaf’lı gençler harekete geçti”

Kaf-Kaf’lı gençler, kulübün finansal ve mali bilançosunu gördükten sonra aksiyon alarak kulübü yalnız bırakmadı. Görüşmelerini sürdüren Karşıyakalı gençler, taraftar gruplarıyla diyalog halinde hareket ediyor. Sponsor ve yatırımcı arayışını sürdüren genç ekip, yeşil-kırmızılıların eski günlerine dönmesi için elinden gelenin en iyisini yapacaklarına dair söz verdi. Resmi olarak başkan adaylarının yarın açıklama yapması bekleniyor. Karşıyaka Spor Kulübü’nde başkan adayı çıkmazsa kulübün kayyum tehlikesiyle karşılaşacak. Kaf-Kaf’ta yaklaşan kongre öncesinde hareketlilik artarken, genç isimler, genç akılların yeni projeler üretmesi bekleniyor.