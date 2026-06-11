İzmir'e ilk giren komutanlar, Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu'nda görev yapıyordu. Sonradan Altay soyadını alan bu usta asker, taarruzun başından itibaren süvarilerini düşman hatlarının gerisine sürdü. Kolordunun öncü birlikleri 9 Eylül sabahı kuzeyden ve doğudan kente ulaştı.

İzmir'e ilk giren komutanlardan Yüzbaşı Şerafettin Bey kimdir?

Kentin kurtuluşu denince akla gelen ilk isim Yüzbaşı Şerafettin Bey. Süvarileriyle Kordon boyunca ilerleyen genç subay, hedefine kilitlendi. Hükümet Konağı'na ulaşmak istiyordu. Yol boyunca açılan ateşe ve atılan el bombalarına rağmen durmadı, yaralı haliyle konağa girdi ve Türk bayrağını göndere çekti. Bu cesareti ona ömür boyu taşıyacağı bir onur kazandırdı. Soyadı kanunu çıkınca kendisine bizzat İzmir soyadı verildi ve tarihe Şerafettin İzmir olarak geçti.

İzmir'e ilk giren komutanlar arasında Kadifekale'ye bayrağı kim çekti?

Aynı sabah bir başka genç subay da kentin tepesine tırmanıyordu. Teğmen Ali Rıza Akıncı, müfrezesiyle Kadifekale'ye ulaştı ve kalenin burçlarına bayrağı çekti. Şehrin her noktasından görülen o bayrak, İzmirliler için işgalin bittiğinin ilanıydı. Akıncı yıllar sonra anılarında o anı hayatının en büyük gururu olarak anlattı. Kimin nereye ilk bayrağı çektiği konusu tarihçiler arasında zaman zaman tartışılsa da bu iki ismin kahramanlığı hiç sorgulanmadı.

İzmir'e ilk giren komutanların ardından kente kim geldi?

Süvarilerin açtığı yoldan ertesi gün çok daha büyük bir karşılama yaşandı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa 10 Eylül'de İzmir'e ulaştı ve kent tarihinin en coşkulu günlerinden birine sahne oldu. Üç buçuk yıl süren işgal böylece sona erdi. Bugün her 9 Eylül'de düzenlenen törenlerde Fahrettin Altay, Şerafettin İzmir ve Ali Rıza Akıncı'nın adları yeniden anılıyor. Kentin caddelerinde, okullarında ve meydanlarında bu isimleri yaşatan pek çok köşe var. Konak Meydanı'ndaki o gönder ise hala aynı hikayeyi anlatıyor.