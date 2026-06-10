Hüseyin Demir/Son Mühür İzmir’in güzide spor kulüplerinden 114 yıllık dev çınar Karşıyaka Spor Kulübü’nde olağanüstü seçimli genel kuruldan önce büyük heyecan devam ediyor. Seçime 1 gün kalan başkan adayları belli olurken kulislerde farklı isimler zikrediliyor. Edinilen bilgilere göre yeşil-kırmızılıların yeni başkan adayı Yiğit Tusder olacak. Karşıyaka Basketbol Şube’de yöneticilik yapan, taraftarların ve camianın yakından bildiği genç başkanı aday oldu. Tusder ve ekibi ateşten gömleği giyerek sahneye çıkıyor. Diğer başkan adayları arasında Cem Zeren yer alırken mevcut başkan Aygün Cicibaş’ın veya yakın çevresinden birinin aday olarak gösterilmesi bekleniyor. Ekonomik sıkıntılar ve maddi krizlerle boğuşan Karşıyaka borç batağından kurtulamıyor. Yönetime yeni gelecek başkan ile yönetim kurulunun finansal yönetim modeli ve sürdürülebilir yönetim modeli merak ediliyor.

“Tusder genç ve dinamik ekiple sahaya çıkıyor”

Mali genel kurul öncesi ve sonrasında ekibiyle uzun toplantılar yapan genç başkan, genç ekibiyle yeni projelere imza atmak istiyor. Biriken borçlar, finansal krizlere rağmen göreve talip olan Tusder, aksiyon alarak harekete geçti. Futbolda ve basketbolda destek için sponsorlar ile görüşmelerini sürdüren genç ekibin yeşil-kırmızılılara sağlayacağı destek merak ediliyor. Başkan adayı Tusder, basketbol altyapılarda önemli görevlerde bulunurken tribünlerin sevdiği bir isim olarak biliniyor. 3 kuşak nesilden nesile doğuştan Kaf-Kaf’lı olan Yiğit Tusder, yarın yönetim listesini açıklıyor. Karşıyaka’nın olağanüstü seçimli genel kurulu 11 Haziran’da Zübeyde Hanım Nikah Sarayında gerçekleşecek. Seçimde iki başkan adayının ön plana çıkması bekleniyor. Cem Zeren ile Yiğit Tusder adaylığını ilan etti.