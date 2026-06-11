SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargı camiasında 'menfaat' şoku yaşanıyor. HSK 2. Dairesi’nin gerçekleştirdiği son toplantıda, Küçükçekmece Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı B. B. ve Hakim Y. K. hakkında titizlikle yürütülen inceleme ve değerlendirme sonucunda görevden uzaklaştırma kararı verildi.

Suçlama: 'Menfaat Temin Etmek'

HSK kaynaklarına göre, her iki yargı mensubu hakkındaki idari tasarrufun merkezinde 'menfaat temin etmek' suçlaması yer alıyor. Kurulun, yargı kurumunun saygınlığını korumak, delillerin karartılmasını önlemek ve yürütülen idari soruşturmanın sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlamak amacıyla her iki ismin açığa alındığı belirtildi.

Müfettişler Devrede

Görevden uzaklaştırma kararının ardından, ilgili savcı ve hakim hakkındaki inceleme ve soruşturma sürecinin devam ettiği ifade ediliyor. HSK müfettişlerinin dosyaya dahil edeceği yeni bilgi, belge ve bulgular doğrutusunda önümüzdeki günlerde meslekten ihraç da dahil olmak üzere yeni ve daha ağır disiplin tedbirlerinin gündeme gelebileceği gelen kulis bilgileri arasında. Yargı teşkilatının yakından takip ettiği soruşturmanın ilerleyen günlerde daha da netlik kazanması bekleniyor.