TFF 3. Lig ekiplerinden biri olan İzmir temsilcisi Karşıyaka’da göreve gelen Başkan Yiğit Tusder ve yönetimi, yeni sezon öncesi ilk önemli hamlesini teknik direktör konusunda gerçekleştirdi. İzmir ekibi, sözleşmesi sona eren teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yeniden anlaşma sağladı.

Karşıyaka’yı bekledi!

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte sözleşmesi son bulan Burhanettin Basatemür’ün farklı kulüplerden teklifler aldığı ifade edildi. Buna rağmen tecrübeli çalıştırıcının, Karşıyaka’daki yeni yönetimin oluşum sürecini bekleyerek kararını ertelediği ifade edildi.

Başkan Yiğit Tusder, Futbol Şube Başkanı Fatih Bilgilier ve futbol şubesi yöneticileriyle yapılan görüşmelerin sonucunda anlaşma gerçekleşirken, Basatemür yeşil-kırmızılı kulüpte kalmaya karar verdi.

Genç oyuncular yükselişte!

Geçtiğimiz sezonda Karşıyaka’yı Play-Off potasına götüren Burhanettin Basatemür, saha sonuçlarının yanı sıra genç oyuncuların yükselişine verdiği önemle de dikkatleri topladı.

Anlamlı duyuru saati!

Karşıyaka yönetimi, teknik direktör Basatemür ile olan anlaşmasını kulübün kuruluş yılına atıf yaparak saat 19.12’de açıkladı. Yeşil-kırmızılı kulübün 1912 yılında kurulmuş olması nedeniyle karar kılınan saat, taraftarlar tarafından anlamlı bulundu.