Quick Sigorta paylarının borsadaki ilk günü 6 Ağustos 2026 Perşembe olarak belirlendi. Hisse, Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Talep toplama ise 29, 30 ve 31 Temmuz'da yapıldı.

Yatırımcıların asıl merak ettiği konu, kendilerine kaç lot düştüğü. Bireysel ve kurumsal taraf arasındaki dağılım da açıklandı. İşte tablonun ayrıntıları.

Quick Sigorta paylarının işlem takvimi

Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki duyuruya göre hisse, QUICK.E koduyla ekranlarda görünecek. Baz fiyat 76,60 lira olarak belirlendi.

İşlem yöntemi sürekli müzayede olacak. Borsa İstanbul ayrıca bu sırada girilebilecek maksimum emir değerini 1 milyon lirayla sınırladı. Bu tür sınırlar, açılış günlerindeki oynaklığı dengelemek amacıyla uygulanıyor.

Yatırımcıya kaç lot dağıtıldı?

Bireysel tarafta 582 bin 468 yatırımcıya toplam 28 milyon 987 bin 770 lot verildi. Yani kişi başına ortalama elli lot civarında bir pay düştü.

Kurumsal cephede tablo farklı işledi. Yalnızca 39 yurt içi kurumsal yatırımcı, 19 milyon 325 bin 180 lot aldı. Dağılım oran olarak da net: payların yüzde 60'ı bireysellere, yüzde 40'ı kurumsallara gitti.

Talep büyüklüğü ve karşılama oranı

Halka arzda 48 milyon 312 bin 950 lira nominal değerli pay satışa çıkarıldı. Bunun karşılığında oluşan halka arz büyüklüğü 3 milyar 700 milyon 771 bin 970 lira seviyesine ulaştı.

Talep gösteren yatırımcı sayısı 589 bin 692 oldu. Arz edilen paylara gelen talep ise yaklaşık 1,21 kat düzeyinde kaldı.

Bu oran, son dönemde on kat üzeri talep gören arzlarla kıyaslandığında hayli ölçülü bir tablo ortaya koyuyor. Bireysel yatırımcı açısından ise olumlu bir sonuç doğurdu; talep katsayısı düşük kaldığı için dağıtımda kişi başına düşen lot sayısı yüksek çıktı. Perşembe günkü açılış, arzın nasıl fiyatlanacağını gösterecek.