Son Mühür / Yağmur Daştan – Karşıyaka Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı birinci birleşimi Başkan Yıldız Ünsal’ın yönetiminde yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaşanan mutlak butlan süreci nedeniyle partiden istifa edip YENİ Parti’ye geçen üyeler ile bağımsız kalan meclis üyelerinin ardından Karşıyaka Meclisi’nde görev alacak yeni isimler seçildi. Meclis’te komisyonlara seçilecek yeni üyeler tek tek oylanırken meclis çarpıcı anlara sahne oldu. Halihazırda CHP’de olan bazı meclis üyeleri grup önerisi dışında adaylıklarını ortaya koyarken oylama sırasında AK Partili grubundan da destek verilmesi dikkatleri çekti.

‘Ben de adayım’ dedi, başkan vekilliğine seçildi

Daha önce mecliste 1’inci başkan vekili görevini üstlenen Burak Ali Durak’ın CHP’den istifası üzerine mecliste yeniden seçim yapıldı. Meclis birinci başkan vekilliğine CHP Grubu’ndan Murat Ilgın’ın ismi önerildi. Bir diğer CHP’li meclis üyesi Zekiye Dilek Bilgin, ise kendisinin de aday olduğunu duyurdu. Bilgin’in çıkışına Başkan Ünsal, “Ben size birinci başkan vekilliği verdim, o zaman kabul etmediniz, şimdi kendi kendinize mi aday oldunuz?” sorusunu yöneltti. Bilgin ise “Demokratik hakkımı kullanıyorum” ifadelerini kullandı. AK Parti Grubu’ndan da meclis üyesi Adem Öztürk, meclis birinci başkan vekilliğine aday oldu. Zekiye Dilek Bilgin, birinci başkan vekili seçildi.

Komisyonlara yeni üyeler seçildi, AK Parti o isimlere destek verdi!

Plan Bütçe Komisyonu’na CHP’den Cemile Hürriyet Yurtseven, İlhami Yıldız önerildi. Yurtseven’e 13 oy, Yıldız’a ise 15 oy verildi. CHP’li diğer meclis üyeler Sedredil Coşkuner ve Cemil Yüm de aday olduklarını duyurdu. Coşkuner’e 25, Yüm’e ise 24 oy çıktı. Coşkuner ve Yüm, Plan ve Bütçe Komisyonu’na seçildi. Aile, Eğitim ve Sooyal İşlere İilhami Yıldız, Hayvan Hakları Komisyona Kezban Kaya, Esnaf Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonuna Muzaffer Karayılanoğlu önerilirken aynı zamanda CHP’li meclis üyesi Feyyaz Sungur aday olduğunu söyledi. Sungur’a 22, Karayılanoğlu’na ise 16 ay çıktı.

Başkan Yıldız: Ben sizi aday göstermiştim…

Başkan Ünsal, Sungur’a “Ben sizi daha önce aday göstermiştim, istemediniz” dedi. Sungur ise “Ben tüm meclis üyelerinin oyuyla aday olmak istedim” dedi.

Sağlık Engelsiz Yaşam ve Yaş Alanlar Komisyonu’na CHP meclis üyesi Cemiile Hürriyet Yurtseven seçildi. İmar Komisyonu’na Mustafa Evsen ve Adem Şahin önerildi. Adem Şahin İmar Komisyonu’na seçildi.

Kültür Turizm Gençlik ve Spor Komisyonu’na CHP Grubu’ndan Kenan Kahraman önerilirken, Cemil Yüm de aday gösterildi. Kahraman’a 23, Yüm’e 24 oy çıktı. Kahraman komisyona seçildi.

O komisyonlar için de seçim yapıldı

Deprem Adet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’na CHP Grubu’ndan Kadir Fırat Büyüktunalıoğlu önerildi. CHP’li Zekiye Dilek Bilgin de ‘Komisyona adayım’ dediBilgin, komisyona seçildi. Dış İlişkiler Komisyonu’na CHP’den Kadir Fırat Büyüktunalıoğlu önerilirken; bir diğer CHP’li Sungur da adaylığını koydu. Sungur, komisyona seçildi.