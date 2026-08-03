Son Mühür / Yağmur Daştan- Karşıyaka Spor Kulübü’nün Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda uzun yıllardır kullandığı odanın Karşıyaka Belediyesi’nin talimatı ile tahliye edilmesi ilçede büyük tartışmalara neden olmuştu. Konu bir kez de Karşıyaka Meclisi’nde gündeme gelirken tansiyon yükseldi.

Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde konuya değinen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Olaya tek taraflı bakmamak gerekiyor. Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Spor Kulübü hiçbir zaman karşı karşıya gelmeyecek. Karşıyaka Spor Kulübü’nü kapı dışarı etmişiz gibi bir algı var, böyle bir şey yok arkadaşlar. Karşıyaka Spor Kulübü hem kulüp binası olarak belediyenin Mustafa Kemal Atatürk’teki spor kompleksini kullanıyor hem de halihazırdaki 14 idari odayı kullanıyor. Bahsi geçen oda bunların dışında. Zühtü Işıl Spor Kompleksi’nde çok güzel bir hizmetimiz var. Biz gençleri ölçüm değerlendirme testine tabii tutuyoruz. Oraya çocukları getiriyorlar. Ayrıca normal takım sporcularına da performans ölçümü yapılıyor. Oranın yeri biraz ters. Mutlaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’ne olması için talep var. Bu oda pek kullanılmayan bir oda olduğu için biz odada böyle bir düzenleme yapıyoruz. Bir ay önce yeni yönetimdeki arkadaşlarla görüştüm, anahtarı istediğiniz zaman alın ve kullanın dedim. Belediyenin her tesisinin kapısı onlara açık. Yıldız Ünsal kulübe karşı diye mümkün değil” dedi.

“Gelin, KSK Spor Kulübü ile kavga etmeyin”

Daha sonra konuyla ilgili söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hasan Ünal, “Kulübümüzü ilçe başkanım Selahattin Köse ile ziyaret ettim ve yönetimle uzun uzadıya konuyu konuştuk. Her şey Sayın Başkan’ın anlattığı gibi değil, belki de ona yanlış anlatılmıştır. Bugün burada sadece bir odanın tahliyesini değil, 114 yıllık hafızasına nasıl yaklaşıldığını konuşuyoruz. KSK Spor Kulübü bu şehrin en büyük değerlerindendir. Ancak görüyoruz ki bu yönetime karşı KSK Spor Kulübü sürekli tahliye edilen bir kulüp haline geldi. Fonzone belki isabetli bir adımdı ama bir yer gösterilebilirdi. Ardından Mavişehir’deki kulüp binası, hala oraya bir şey yapılmadı. Şimdi de Mustafa Kemal Atatürk’teki yönetim odası. Bir tebligat yapılmadan, yönetime de haber verilmeden eşyalar alınıp kapının önüne yığılıyor. Belki kulübün özel evrakları olabilir orada. Demek ki mesele yalnızca bina meselesi değil. Çocuklarla alakalı projeden bahsettiniz, çocuklarla ilgili projeden bahsettiniz. Orası 20 metrekare, daha büyük bir alan verebilirsiniz biz de destekleriz. Böylesi köklü bir kulübe çıkın, tahliye edin diye yaklaşılması yakışmıyor. Gelin, KSK Spor Kulübü ile kavga etmeyin, bu kararı yeniden değerlendirin” ifadelerini kullandı.

Ünsal’ın o sözlerine tepki: Bu faşizan bir yaklaşım!

“Doğru söylüyorsunuz, KSK Spor Kulübü tarihinde dedem kurucu üye” diyen Başkan Ünsal, “Karşıyaka kimliği öyle olmuyor, içine doğuyorsunuz” dedi. Ünsal’ın ifadelerine tepki gösteren Ünal, “Burada hangimiz içine doğduk, bu faşizan bir yaklaşımdır” çıkışı yaptı.

Daha sonra Başkan Ünsal, “Hayır öyle demedim, anlatacağım. Çocukken önce Atatürk’ü öğrendik, sonra da KSK Spor Kulübü’nü öğrendim. Beş yaşında ‘Çok yaşa şanlı KafSinKaf’ Marşı’nı öğrendim. Yani öyle Karşıyakalılık üç büyük kulübü tutup olmuyor, bu başka bir şey aidiyet duygusu. Ama ben belediye başkanı olarak doğru şeyler yapmalıyım” ifadelerini kullandı.

“O mala iyi bakmak zorundayım”

Daha önceki kulüp binasının ruhsatsız olduğunu hatırlatan Ünsal, “Bilerek ya da bilmeyerek Karşıyaka Kulübü’ne verilmiş. Ruhsatsız bir yerde bir yangın çıksa, bir zarar gelse kim sorumlu? Biz göreve geldiğimizde konuştuk, hak verdiler. Onun için Mustafa Kemal Spor Kompleksi’nin altındaki yerdeki müdürlüğü çıkardık ve kulüp oraya yerleşti. İki başkanla çalıştım, 14 odada bulunuyorlar. Orası belediyenin malı ve ben kamu görevlisiyim. O mala iyi bakmak zorundayım” dedi.

“İstiyorum o stadı! Geliyor musunuz!”

Daha sonra Karşıyaka Spor Kulübü’nün hala stadı olmadığını hatırlatan Başkan Ünsal, “Karşıyaka Spor Kulübü’nün odasını bütün siyasiler malzeme olarak kullanmışlar. Arkadaşlar spor siyasete alet edilir mi? Bütün siyasilere sesleniyorum: Bir stat sorunumuz var, ben o stadın içinde büyüdüm. O stadın orada olmasını hepiniz kadar istiyorum. ‘Stat yapacağım’ dediği zaman bundan bir buçuk sene önce, başkancığım bizi düzeltsin, dediği an meclisten geçirdik. Yarın bütün siyasi liderlerle beraber stada gidiyoruz ve biz bu stadı istiyoruz diye bildirge yayınlıyoruz. Ben ilk imzayı atıyorum. Böyle gürültü çıkarmakla olmaz, haydi bakalım ne yapılacaksa yapılacak. Ben Karşıyaka taraftarıyım, istiyorum o stadı! Geliyor musunuz? İmza veriyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

AK Partili Ünal ise “Biz burayla alakalı gereğini yaptık, izinleri çıkarttık. Şu anda top geçmişte birlikte çalıştığınız şu anda bağımsız büyükşehir belediye başkanında” dedi.

“Bir maaşımı da yatırıyorum”

Başkan Ünsal, “Yarın ya da Çarşamba günü bir saat belirliyorum, bütün siyasi ilçe başkanlarını da stadın içine davet ediyorum. Bildiri yayınlıyoruz, stadımızı istiyoruz. İlk imzayı da ben atıyorum. Hatta Karşıyaka’da yetişmiş bir sporcu olarak da bir belediye başkanlığı maaşımı da yarın yatıyorum. Bakalım siz ne yapacaksınız” diye konuştu.