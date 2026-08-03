Son Mühür / Yağmur Daştan - Karşıyaka Belediye Meclisi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü III. (İzmir) Bölge Müdürlüğü’nün Alsancak Hizmet Binasında hizmet veren Karşıyaka Tapu Müdürlüğü’ne Şemikler Mahallesi 991 ada, 9 parselde kayıtlı taşınmazın hizmet binası olarak 25 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis kullanımı için protokolü yapılmak üzere belediye başkanına yetki verilmesine yönelik önerge meclis gündemine damgasını vurdu.

CHP’den istifa edip bağımsız üye olan meclis üyesi Nilüfer Bakoğlu Aşık, “Konu edilen parselin tarihçesine bakmamız gerekiyor. Burası imar uygulaması ile Karşıyaka Belediyesi’ne kazandırılan ve sosyal tesisi olan bir yer. Kulakları çınlasın Cevat Başkan’ın, ben o zaman müdürüydüm. Bu parseli Karşıyaka Belediyesi’ne kazandırmak için çok uğraştık. Burayı daha sonra kız yurdu olarak yaptık, çok kızımız buradan mezun oldu. Zamanla bu bina ekonomik ömrünü yitirdiği gerekçesiyle kapatıldı. Karşıyaka’nın ekonomik güçlüğü var. Şu anda bakanlık tapu sicil müdürlüklerinin bir binada oturma politikası yüzünden belediyenin hemen karşısındaki tapu sicil müdürlüğünü Alsancak’a topladı. Geldiğimiz noktada bunu Karşıyaka Belediyesi’nin bir mülkü üzerine 25 yıllığına bedelsiz vermeye çalışıyoruz. Ben bu parselin bakanlığa bedeli karşılığı verilmesinde sıkıntım yok ama bedelsiz olarak bakanlığa verilmesi açıkçası Karşıyaka’nın bu durumu karşısında uygun değil, buna ret oyu kullanacağım” dedi.

“Alsancak’a gitmesi zorluk çıkarıyordu”

AK Partili meclis üyesi Adem Öztürk, “Bu hizmet binası oy birliği yaptık. Karşı çıkmalarını anlayabilmiş değilim. Benim de zamanında yanlış bulduğum bir politika vardı;, tapu hizmetinin Alsancak’a gitmesi zorluk çıkıyordu. Tapunun tekrardan buraya gelmesi artı bir de herkesin bilmediği bir konu var Kadastro Müdürlüğü de buraya geçecek” ifadelerini kullandı.

“Temiz arsalarımızı alıyorsunuz”

CHP’li meclis üyesi Sedredil Coşkuner, “AK Partili ya da MHP’li üyeler gidince sigorta borçları kalkıyor mu, kalkıyor. Taşkın haciz olarak temiz arsaları alıyorsunuz” tepkisini gösterdi.

AK Partili Öztürk, “Keşke burada konuştuğunuz kadar belediyenize sahip çıksaydınız. Perde arkasından Karşıyaka’nın borçlarından kurtulması için mücadele edenler var. Karşıyaka bizim belediyemiz. CHP borç yapmış diye yerimizde oturmuyoruz, sizden daha fazla mücadele ediyoruz. Hizmete niçin engel olmaya çalışıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Ünsal’dan Aşık’a ‘Medical Point’ göndermesi

Eleştirilere yanıt veren Başkan Ünsal, “Yangın raporu alınamadığı için orayı boşaltmak zorunda kaldık. Tapu müdürlüklerinin hepsi birden Alsancak’a gitti, orada üç müdürlük var bir tanesi Karşıyaka. Vatandaşta tapu ve kadastro müdürlüğü için talep var. Bakın, biz Karşıyaka’ya üniversite getirdik, adliye binasına yer verdi. Başsavcımız geldi, harika bir adliye yapılıyor. Tapu ve kadastro da hizmettir, Karşıyakalı bunu istiyor. Sosyal hizmet alanı Büyükşehir’e göndeririz, komisyon başkanısınız değiştirirsiniz. Bu haciz çoktan koyuldu, değerlendirilecek mallar satışa çıkıyor, bu ay da bir satış var. Sizin hassasiyetinizi bürokratken de gösterebilirdiniz. Buranın Medical Point Hastanesi’nde de gösterebilirdiniz” ifadelerini kullandı.

“Tarihini bilmeyen geleceğini yazamaz”

Daha sonra söz alan Aşık, “Tarihini bilmeyen geleceğini yazamaz. Bu binanın temeli Medical Point’tir. O bina bu binanın yapılması ve bedelsiz verilmesinin tek karşılığıdır. Bu bina yapıldığı günden beri her bir yerde emeğim var. Oraya sahip çıksaydınız diyorsunuz, Karşıyaka Belediyesi olarak 20 ayrı yerde oturuyorduk. Teşekkür edeceğiniz yerde bunları söylemeniz yakışmadı” dedi.

Başkan Ünsal ise “Bürokrat olarak emeğinize teşekkür ederiz” çıkışı yaptı. Önerge, bazı CHP’li ve bağımsız meclis üyelerinin ret oyu vermesiyle oy çokluğuyla kabul edildi.

O isim salonu terk etti, dışarıda sesler yükseldi

Bağımsız meclis üyesi Nilüfer Bakoğlu Aşık, konuşmasını yaptıktan sonra meclis salonunu terk etti. Bakoğlu’nun salonu terk etmesinin ardından bazı meclis üyeleri peşinden çıktı. Daha sonra salon dışında sesler yükselirken Bakoğlu’nun ‘Sen bir kadına S… G… diyemezsin’ dediği duyuldu. Sesler bir süre devam ederken daha sonra Bakoğlu Aşık dışındaki meclis üyeleri salona döndü ve toplantıya devam edildi.

Bakoğlu Aşık’ın CHP’li meclis üyesi Muzaffer Karayılanoğlu ile tartıştığı öğrenildi.