Rafet Dalkıran, bu göreve Muharip Hava Kuvveti Komutanlığından geldi. 16 Nisan 1966 doğumlu orgeneral, 60 yaşında. Kariyerinin tamamı Hava Kuvvetleri bünyesinde geçti.

Yeni komutanın özgeçmişi, atamanın duyulmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Üstlendiği görevler hayli geniş bir yelpazeye yayılıyor. İşte kariyerinin ana hatları.

Yeni komutan YAŞ kararlarıyla göreve geldi

Şura toplantısı sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst kademesinde birden çok değişiklik yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı da bu değişikliklerin arasında yer aldı.

Aynı kararlarla astronot Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti. Şura kararları her yıl ağustos ayında açıklanıyor ve terfi ile atamaları kapsıyor.

Rafet Dalkıran'ın eğitimi ve rütbe yolculuğu

Askerlik hayatına Hava Harp Okulu'yla adım attı, 1988'de mezun oldu. Ardından Hava Harp Akademisi'ni bitirerek kurmay subay sıfatını kazandı.

Rütbe basamaklarını sırasıyla tırmandı. 2008'de hava pilot kurmay albay, 2015'te tuğgeneral, 2018'de tümgeneral, 2021'de korgeneral oldu. Orgeneralliğe yükselişi ise 2025'te gerçekleşti; aynı yıl Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevini devraldı.

Hangi görevlerde bulundu?

Kariyerinde hem karargâh hem de saha görevleri var. 2015-2016 döneminde Genelkurmay İstihbarat Plan ve Koordinasyon Daire Başkanlığı yaptı, sonrasında 5. Ana Jet Üssü Komutanlığına atandı.

2017-2018 arasında Hava Harp Okulu Komutanlığı görevini yürüttü. Üç yıl boyunca 2. Ana Jet Üssü'nün komutasında bulundu, 2021'de Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına geçti.

Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığını 2022-2025 arasında üstlendi. Bu görevin ardından orgeneralliğe terfi etti ve muharip kanadın başına geçti.

Pilotluk geçmişi, istihbarat alanındaki tecrübesi ve eğitim kurumlarındaki komutanlığı bir arada taşıması, özgeçmişini alışılmışın dışında bir yere koyuyor. Hava Kuvvetleri'nin insansız sistemler ve milli savaş uçağı projeleriyle dönüştüğü bir dönemde göreve başlıyor. Devir teslim töreninin takvimi ise ilerleyen günlerde netleşecek.