Etimesgut Belediye Meclisi'ndeki sandalye dağılımı, bu seçimin sonucunu şimdiden ele veriyor. Toplam üye sayısı 45. Aritmetik tek bir partinin lehine işliyor.

Soruşturmayı Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Tutuklama kararı 2 Ağustos'ta Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğinden çıktı. Görevden uzaklaştırma ise geçici bir tedbir olarak uygulandı.

Etimesgut Belediye Meclisi'nde sandalye tablosu

Mecliste CHP 33 üyeyle birinci sırada bulunuyor. AK Parti ve MHP'nin altışar sandalyesi var.

Cumhur İttifakı'nın toplam gücü 12 üyede kalıyor. CHP ise salt çoğunluk için gereken sayının epey üzerinde. Bu tablo, meclis oylamalarında yönetimin rahat hareket etmesini sağlıyor.

Başkan vekilini hangi parti belirleyecek?

Belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığı durumlarda vekil, meclis üyeleri arasından oyla seçiliyor. Sayısal üstünlük burada belirleyici oluyor.

33 üyelik CHP grubu, aday gösterdiği ismi tek başına seçtirebilecek konumda. Dolayısıyla vekilliğin AK Parti'ye geçmesi mevcut aritmetikle mümkün görünmüyor. Seçimin ne zaman yapılacağı ise meclisin toplanma takvimine bağlı.

Meclis üyelerinin isim listesi

CHP: Abdullah Erkan, Almina Gökbulut, Alpay Derman, Ayhan Yılmaz, Cem Gürbüz, Çağrı Özgür, Deniz Dizdar, Ebru Keyvan, Eda Koç, Eren Ergün, Feyzullah Mert, Filiz Durak Elibol, Gültekin Bayındır, Hamiyet Koçer, Hür Keçeci, Hüseyin Kabadayı, Melike Dağcı, Memet Özdemir, Metin Akyüz, Mutlu Kerimoğlu, Neslihan Çuhadaroğlu, Onur Yolcu, Oyal Çevik, Ozan Yiğit, Özkan Deniz, Remziye Dilek Tuç Aktaş, Seda Dilber, Selim Sönmez, Seyhan Demirpençe, Taşkın Ayvaz, Taylan Özgüven, Tekin Araç, Zülfikar Aslan.

AK Parti: Hilal Aksoy, Nihat Yalçın, Sebahattin Doğan, Uğur Çağlar, Volkan Coşkun, Yusuf Teceren.

MHP: Aynur Çanakçı, Erol Özcan, Mehmet Yıldız, Nilüfer Tosun, Rızvan Kayalar, Veysel Murat.

Ankara'nın batısındaki Etimesgut, nüfusu hızla artan ilçelerden biri. Konut projeleri ve imar başlıkları yıllardır yerel siyasetin ana tartışma konusu. Soruşturmanın seyri, meclisin önümüzdeki oturumlarını da doğrudan etkileyecek.