Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin köklü spor kulüplerinden, basketbolumuzun lokomotifi Karşıyaka Spor Kulübü, transferde tam gaz ilerliyor. Kaf-Kaf, üst üste yaptığı transferler ile taraftarlarını heyecanlandırırken ilk yabancı oyuncusunu aldı. Edinilen bilgilere göre İzmir temsilcisi, efsane basketbolcu Khalid El-Amin’in oğlu Ishmael El-Amin’i transfer etti. Yavuz Gültekin, Hakan Sayılı transferlerinden sonra ilk yabancı transferini yapan yeşil-kırmızılılar, Ishmael El-Amin ile el sıkıştı.

“El-Amin Karşıyaka’da”

Bir zamanlar Beşiktaş’ta forma giyen Khalid El-Amin’in oğlu, Ishmael El-Amin’i kadrosuna dahil etti. Khalid El-Amin 2003-2005 yılında siyah-beyazlı formayla taraftarların gönlünde taht kurdu. Ankara’da ve Trabzon’da oynayan El-Amin, Türk basketbolseverlerin gönlünü kazandı. 1998 doğumlu, 1.89 m boyundaki basketbolcu geçen sezon İtalya’da Napoli Basket’te mücadele etti. Başarılı oyun kurucu, 12 sayı, 1.9 ribaund, 2,2 asistle takımına katkı verdi. Kısa sürede emin adımlarla transferlerine devam eden Kaf-Kaf'ın transfer politikası ve oyuncu seçimleri dikkat çekiyor.

"Saha görüşü ve oyun bilgisiyle dikkat çekiyor"

Deneyimli oyun kurucu, saha görüşü ve oyun bilgisiyle dikkat çekerken Karşıyaka’ya önemli katkı vermesi bekleniyor. Ishmael El-Amin’in Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonundaki performansı merak ediliyor. Karşıyaka taraftarları ve basketbolseverlerin müsabakalarda serbest atışlarda dillere pelesenk olan “El-Amin” sesini salonda inletmek istiyor. Yeni başantrenör Nenad Markovic'in yönetiminde El-Amin'in önemli bir rol ve görev alması bekleniyor. Pasör özelliğiyle, takım liderliğiyle tecrübeli oyun kurucu, Süper Lig'de ses getirmek istiyor.