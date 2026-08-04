Son Mühür/ Osman Günden- BUCAKUT, Buca Gökdere, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü, Torbalı Kaplancık, Menderes Hasanlar ve Karşıyaka başta olmak üzere şehirde çıkan yangınlara müdahale etti.

Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü'ndeki yangın söndürme çalışmalarına BUCAKUT ekibiyle birlikte katıldı.

“Alevlerle ön safta mücadele ettiler”

Yangın söndürme çalışmalarına katılan Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, “Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte ilimiz genelinde meydana gelen orman ve arazi yangınlarında Belediyemiz arama kurtarma birimi BUCAKUT ekibimiz aktif olarak görev almaktadır.

Kendi sorumluluk alanımızdaki yangınlara ilk andan itibaren müdahale ederken, ihtiyaç duyulması halinde AFAD ve İzmir İtfaiyesi gibi ilgili kurumların koordinasyonunda çevre ilçelerde meydana gelen yangınlara da personel desteği sağlıyoruz.

Alevlerle ön safta mücadele eden BUCAKUT ekibimizle gurur duyuyor, her bir arkadaşıma çok teşekkür ediyorum.

En büyük temennimiz, vatandaşlarımızın yangın konusunda daha bilinçli hareket etmesidir. Çünkü yangınlarla mücadelede en etkili yöntem, yangının hiç çıkmamasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Kesintisiz müdahale

Yangın ihbarlarına karşı oluşturulan 10 kişilik ana kadro, yangın büyüklüğüne göre ekipleri yönlendiriyor. Arazi araçları, kurtarma araçları ve özel söndürme sistemiyle donatılan ekip, yangınlara ilk müdahaleyi hızlı şekilde gerçekleştirerek söndürme çalışmalarına destek veriyor.