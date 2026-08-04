Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü’nün stadyum özlemi devam ediyor. Taraftarların merakla ve heyecanla beklediği, uzun yıllardır yılan hikâyesine dönen Karşıyaka Stadyumu’nda henüz somut bir adım atılmadı. Yıllardır yapılması beklenen ama bir türlü yapılamayan stadyumda taraftarlar, drone görüntüleriyle çekim yaptı. Yerel yönetimlerin, Gençlik ve Spor Bakanlığının henüz aksiyon almaması taraftarları endişelendiriyor.

“Karşıyaka stadını istiyor”

Şehrin sembolü olan Karşıyaka Stadyumu’nun yapılmasını İzmirli sporseverler sabırsızlıkla bekliyor. Semtin aidiyetini ve bağlılığını güçlendirecek olan stadyumun İzmir ve Türk sporuna önemli katkı vermesi bekleniyor. 2015 yılından beri yapılması planlanan Karşıyaka Stadyumu’nda gerekli onay ve izinlerin verilmesine rağmen resmi olarak bir adım atılmadı. Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu, 15 bin kişilik kapasiteyle yapılması planlanıyor. Kentin marka değerini güçlendirecek olan stadyumun ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapması bekleniyor.

“Karşıyaka taraftarları stadyuma tabut bıraktı”

Karşıyaka taraftarlarının yaptığı açıklamada, “ Karşıyaka Stadı konusunu gündemde tutmak, toplumsal farkındalık oluşturmak, yetkilileri ihalenin açıklanması konusunda harekete geçmeye davet etmek ve taraftarın kararlılığını vurgulamak için; üzerinde ‘Hayallerimiz’ yazan tabutu Karşıyaka Stadı'na bıraktı. Karşıyaka Stadı, biz Karşıyakalıların çocukluğundan bugüne taşıdığı hayallerin, umutların ve ortak mücadelesinin adıdır. Bu stadın yapılması için yıllarca emek veren, sesini duyurmaya çalışan ve bugün aramızda olmayan nice ağabeyimiz, kardeşimiz var. Onlar bu hayali göremedi belki... Belki bizler de göremeden bu dünyadan göçüp gideceğiz. Ama bir gerçek var ki asla değişmeyecek: Karşıyaka Stadı yapılacak” ifadelerine yer verdi.

“Karşıyaka’nın ve İzmir’in mücadelesi”

Karşıyaka taraftarları, “Bu mücadele kişilerin değil, Karşıyaka'nın İzmir'in Türkiye'nin mücadelesidir. Bu sevda nesilden nesile aktarılır; ne zaman aşımına uğrar ne de unutulur. Sorumlular elini çabuk tutsun. Karşıyaka Ruhu, vazgeçmeyi bilmez. Engeller karşısında yılmaz, umudunu kaybetmez. İnancımız da mücadelemiz de ilk günkü kadar güçlüdür. Çünkü Karşıyaka Ruhu hiçbir zaman pes etmez, hiçbir zaman kaybetmez. İhale tarihinin açıklanmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

“Kaf-Kaf’ın yoğun mesaisi devam ediyor”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, her katıldığı basın toplantısında camiaya stadyum mesajlarını iletiyor. TFF 3.Lig’de mücadele eden Karşıyaka Spor Kulübü, yeni sezonda şampiyon olarak adını 2.Lig’e yazdırmak istiyor. Kaf-Kaf’ın genç başkanı Yiğit Tusder ve ekibi kolları sıvarken yeşil-kırmızılıları şampiyon yapmak için harekete geçti. Teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde hazırlıklarına Selçuk Yaşar Spor Tesislerinde devam eden Karşıyaka Spor Kulübü, yoğun bir tempoda çalışıyor. Türk basketbolunun lokomotifi Kaf-Kaf, transferde siftah yaparken yerli oyuncuları radarına aldı. Yavuz Gültekin, Hakan Sayılı transferlerini yapan yeşil-kırmızılılar, Ergi Tırpancı ile görüşmelerini sürdürüyor.