Göztepe, geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine toplayan genç futbolcu Salem Mounir Bouajila’nın satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bonservisini aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, genç oyuncuyla uzun vadeli bir anlaşmaya da imza atmış oldu.

Kiralık gelmişti!

Sezonun ilk bölümünde Göztepe A Takımı’nda, ikinci yarısında ise U19 Takımı’nda kiralık olarak formayı terleten Salem Mounir Bouajila, göstermiş olduğu performansın ardından kulübün geleceğe yönelik planlarında önemli bir noktaya ulaştı.

Kulüp tarafından gerçekleştirilen açıklamada, oyuncunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve böylece Bouajila’nın bonservisinin Göztepe’ye geçtiği ifade edildi.

Uzun yıllar Göztepe’de!

Sarı-kırmızılı yönetim, genç futbolcuyla uzun süreli bir anlaşma sağlaydı. Bouajila’nın 2030 yılına kadar Göztepe forması giyeceği duyurudu. Anlaşmada ayrıca kulübün bir yıllık uzatma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

U19 takımının golcüsü!

Geçtiğimiz sezonda U19 Takımı formasıyla başarılı bir grafik sergileyen genç oyuncu, 17 gole imza atarak takımının en etkili isimlerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekti. Göztepe U19 Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'ne katılma hakkı elde ettiği sezonda ortaya koyduğu performans, oyuncunun bonservisinin alınmasında önemli etkenlerden biri olarak ifade edildi.