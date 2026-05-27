İzmir'in sevilen sahil şeritlerine ev sahipliği yapan Foça’da kurulan semt pazarı dün akşamüstü adeta savaş alanına dönmüştü. Tezgah komşusu olan pazarcı grupları arasında çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen tartışma, kısa sürede sopalı kavgaya ve silahlı hesaplaşmaya dönüştü. İhbar üzerine pazar yerine çok sayıda kolluk kuvveti sevk edildi.

Tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Yenifoça pazar yerinde meydana geldi. Alışveriş hareketliliğinin sürdüğü esnada, aralarında daha önceden husumet olup olmadığı bilinmeyen esnaflar birbirine girdi. Tezgah sahibi F.A. (43), E.A. (21), R.G. (20) ve A.Ç. (41) bir tarafta; O.D. (31), D.D. (39) ve F.D. (19) ise diğer tarafta yer alarak sert bir tartışma başlattı.

Sesler yükseldi, tansiyon fırladı. Sözlü sataşmalar saniyeler içinde fiziki saldırıya dönüştü ve taraflar birbirini acımasızca darbetmeye başladı. Pazardaki vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Kaosun ortasında havaya ateş açıp kaçtı

Pazar yerindeki esnaf kavgasında tansiyon tam zirveye çıkmışken sahneye bir başka isim dahil oldu. Kavga eden pazarcıların tanıdığı olduğu belirlenen M.A. (30), belindeki tabancayı çıkararak kalabalığın ortasında havaya ardı ardına ateş açtı. Silah sesleriyle birlikte pazar yerindeki panik ikiye katlandı.

Çevredekiler sağa sola kaçışırken, silahı ateşleyen M.A. oluşan kaostan faydalanarak bölgeden hızla uzaklaştı. İzini kaybettirmeyi başardı.

Firari aranıyor

Olay yerinden yükselen silah sesleri ve vatandaşların ihbarı, jandarma ekiplerini hemen harekete geçirdi. Kısa sürede Yenifoça pazar yerine ulaşan jandarma timleri, kavgaya karışan ve birbirini darbeden F.A., E.A., R.G., A.Ç., O.D., D.D. ve F.D. isimli 7 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Karakola götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor. Kurşun yağdırıp kaçan M.A.’nın yakalanması için ise bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Ekipler firarinin peşinde.