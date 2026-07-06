Son Mühür / Merve Turan - İzmir’in tarihi ilçesi Bergama, 1937 yılından bu yana aralıksız düzenlenen köklü geleneği 90. Uluslararası Bergama Kermesi ile bir kez daha geleceğe taşıdı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ve coşkulu bir açılış kortejiyle başlayan dev organizasyon; Cumhuriyet Meydanı, Bergama Kültür Merkezi ve Çamlıpark Amfi Tiyatro gibi ilçenin dört bir yanındaki etkinlik alanlarında her yaştan vatandaşı bir araya getirdi. Yurt içinden ve yurt dışından gelen halk oyunları ekiplerinin renk kattığı festivalde; Derya Bedavacı, Sakiler, Gökçe ve Hüseyin Turan gibi ünlü isimlerin yanı sıra yerel sanatçılar da sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Bilimsel paneller, tarih konferansları ve spor turnuvalarıyla zenginleşen kermes, ilçenin sosyal yaşamının yanı sıra esnafın ekonomik hareketliliğine de büyük katkı sağladı.

Başkan Çelik: "Atatürk’ün mirasını gelecek kuşaklara aktaracağız"

Festivalin ardından gurur ve mutluluk dolu bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, kermesin şehirdeki birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı. Etkinliğe katkı sunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay başta olmak üzere tüm paydaşlara ve belediye personeline teşekkür eden Başkan Çelik, "90. Uluslararası Bergama Kermesi’ni şehrimize yakışan bir başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu köklü gelenek yalnızca bir festival değil, Bergama’nın tarihini ve ortak değerlerini yansıtan bir kültür buluşmasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuyla başlayan bu kıymetli mirası aynı heyecanla gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.