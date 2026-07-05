Pazar günü ülke genelinde hasara yol açan bir sarsıntı yaşanmadı. Sismik hareketlerin büyük bölümü mikro düzeyde kaldı. Günün en belirgin hareketliliği Muğla açıkları ile Kahramanmaraş'ta ölçüldü.

BUGÜN EN BÜYÜK DEPREM NEREDE OLDU?

Günün en yüksek değerli sarsıntısı Akdeniz sularında, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yaşandı. Saat 11:10'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü. Yerin 21.7 kilometre derinliğinde oluşan bu sarsıntıdan yaklaşık bir saat önce saat 10:13'te aynı bölge 3.1 büyüklüğünde bir kez daha sallandı. Gece saat 04:23'te yine Akdeniz'de 11.7 kilometre derinlikte 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ VE BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Akdeniz'in dışında sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta da yer hareketliliği vardı. Göksun ilçesinde saat 05:46'da 7.4 kilometre derinliğinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Balıkesir'in Bigadiç ilçesi ise saat 11:59'da 2.8 büyüklüğündeki sarsıntıyla sallandı. Sındırgı ve çevresindeki mikro düzeydeki sarsıntılar gün boyu sürdü.

BAŞKA HANGİ İLLERDE SİSMİK HAREKETLİLİK YAŞANDI?

Aktif fay hatları üzerinde yer alan diğer bazı iller de küçük sarsıntılar yaşadı. Hatay Erzin, Malatya Pütürge ve Erzincan Tercan'da ufak çaplı depremler kaydedildi. Çankırı ile Denizli'de gün boyunca büyüklükleri 1.0 ile 2.5 arasında değişen çok sayıda hafif sarsıntı ölçüldü.