Hafızalarda sıcak gülümsemesiyle ve başarılı oyunları ile kalan Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay, 81 yaşında hayatını kaybetti. Göktay'ın vefat haberini kızı Zeynep Göktay Dilbaz duyurdu.

Acı haberi kızı duyurdu!

Tam 28 yıl boyunca oynadığı 'Lüküs Hayat' ile Türk tiyatrosuna damgasını vuran usta oyuncu Zihni Göktay, akşam saatlerinde tedavi altına alındığı hastanenin yoğum bakım ünitesinde 81 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Sevgili babamız, Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, kıymetli halk sanatkarı Zihni Göktay, 7 Temmuz akşamı aramızdan ayrıldı. Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen, yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp, çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayan, soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız."

Zihni Göktay kimdir?

2 Aralık 1945’te doğan Göktay, Pertevniyal Lisesinden mezun oldu. 1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesi'nde çalıştı. 1973 yılında ise İstanbul Şehir Tiyatrosu'na adım attı ve burada 36 yılda 72 oyunda rol aldı. Oyunculuk haricinde İstanbul Radyosu'nda 1978-1996 yılları arasında birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı. Birçok filmde de seslendirme yaptı.

Tiyatro sahnesinde 'Lüküs Hayat' operetindeki performansıyla geniş kitlelere ulaşan Göktay, Türk tiyatrosundaki tuluat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyordu.