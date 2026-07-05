Son Mühür/ Merve Turan- Türkiye’nin en çok veteriner bulunan ilçelerinden Karşıyaka’da, sokak hayvanları için saha mesaisi hız kazandı. Veteriner işleri ekipleri, her cuma günü farklı mahalleleri gezerek ilaçlama gerçekleştiriyor.

Son olarak Mavişehir, Cumhuriyet ve Tersane mahallelerinde, yerel gönüllülerin de yardımıyla 200'e yakın sokak kedisinin parazit tedavisi bitirildi. Ayrıca sorunları doğrudan çözmek için hayvanseverlerle her ay düzenli toplantılar yapılması kararlaştırıldı.

Taypark'ta hafta sonu mesaisi başladı

Üç aylık aranın sonrasında, Taypark birimindeki cumartesi nöbetleri 20 Haziran itibarıyla tekrar başladı. Ekipler, özellikle kedi nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde, muhtarlar ve mahalle sakinleriyle iş birliği içinde kısırlaştırma çalışmalarını hızlandırdı.

Yaz aylarında çocukların barınaktaki canlılarla rahatça vakit geçirebilmesi için de Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi’ndeki yürüyüş ve oyun alanı tamamen yenilendi.

Taypark Kliniği’nde kütüphane kuruldu

Toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Taypark Kliniği’nde gönüllülerin desteğiyle bir kütüphane kuruldu. Vatandaşlar bu kütüphaneden kitap ödünç olarak temin edebiliyor veya kendi kitaplarını bağışlayabiliyor.

İlerleyen günlerde Taypark çatısı altında açık hava konserleri de düzenlenecek. Tüm duyuru ve etkinlikler ise resmi olarak açılan 'karsiyakaninpatileri' sosyal medya hesabından paylaşılıyor.

"Sadece hizmet değil vicdani bir sorumluluktur"

Yapılan çalışmalardan bahseden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sokaktaki canlara sahip çıkmanın belediyecilikten öte insani bir görev olduğunu hatırlatarak, “Can dostlarımızın yaşam kalitesini artırmak, sadece bir hizmet değil, kentimize karşı taşıdığımız vicdani bir sorumluluktur.

Karşıyaka’yı tüm canlılar için huzur ve sevgi temelinde ortak bir yaşam alanına dönüştürmek için gayretle çalışıyoruz.

Hayvanseverlerimizin, gönüllülerimizin ve muhtarlarımızın desteğini yanımızda hissetmek, attığımız her adımda bize güç katıyor.

Ortak akıl ve sevgiyle, hayvan dostu kent vizyonumuzu her geçen gün daha ileriye taşıyacağız. Hayatı paylaştığımız tüm can dostlarımıza daha mutlu ve huzurlu bir yaşam ortamı yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.