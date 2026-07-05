Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde başlattığı ücretsiz açık hava spor alanlarına bir yenisini daha ekledi. Kültürpark, Bostanlı, Buca ve Bornova’nın sonrasında projenin beşinci adresi Göztepe sahili oldu.

Deniz kenarında kurulan yeni spor istasyonu, yenilenen basketbol sahaları ve sıfırdan yapılan tenis kortuyla beraber kısa sürede mahallelinin ve sporseverlerin uğrak noktası haline geldi.

Hem açık havada hareket etmek isteyenler hem de profesyonel ekipmanlara ücretsiz ulaşmak isteyen İzmirliler, sabahın erken saatlerinden itibaren kısa sürede doldu.

Tenis kortu yapıldı, basketbol sahası yenilendi

Göztepe’deki bu yeni alan, yalnızca standart egzersiz aletlerinden oluşmuyor. Bölge halkından gelen yoğun talebi değerlendiren belediye ekipleri, sahile tam donanımlı bir tenis kortu inşa etti.

Akrilik sert zemini olan kortun çevresi tel örgülerle çevrildi ve akşam saatlerinde de maç yapılabilmesi için güçlü bir aydınlatma sistemi kuruldu. Ayrıca mevcut basketbol sahalarının potalarından zeminine kadar her yeri baştan aşağı yenilendi.

Malzemeler ücretsiz alınıyor

Projenin en çok dikkat çeken yönü ise verilen malzeme desteği. Sahile konulan özel spor konteyneri sayesinde vatandaşlar; top, raket, direnç bandı, halat ve ağırlık gibi profesyonel spor salonlarında bulunan birçok ekipmanı yalnızca kimliklerini emanet bırakarak ücretsiz ödünç alabiliyor. Böylece spor yapmak isteyenlerin pahalı malzemeler satın alma ihtiyacı ortadan kalkıyor.

"Ben de spor salonuna gidiyordum, artık gitmiyorum"

Açılan yeni istasyondan duyduğu memnuniyetten bahseden mahalle sakinlerinden Oğuzhan Aytekin, "4-5 senedir aktif spor yapıyorum. İnsanların herhangi bir ücret ödemeden denize yakın böyle bir açık alanda spor yapması çok güzel. İstediğimiz bir şeydi.

30 senedir Güzelyalı’dayım, ilk defa böyle bir şey gördüm. Teşekkür ederim. Bu tarafta tenisle ilgili hiçbir şey yoktu. Tabii beni ilgilendiren egzersiz kısmı.

Açık havada insanların kendi vücut ağırlıklarıyla çalışabileceği, kendi kondisyonlarını geliştirebileceği bir alan oluşturuldu. Memnunuz.

İnsanlar bir spor salonuna para ödemeden, buraya gelerek günlük spor faaliyetlerini rahat rahat yapabilirler. Ben de spor salonuna gidiyordum, artık gitmiyorum" dedi.

"Kadınlar ağırlık kaldırmaktan korkmasın"

Kapalı alanlarda spor yapmaktan sıkılanlar için bu projenin harika bir seçenek olduğunu söyleyen Helin Yalçın,

"Normalde kapalı spor salonlarında spor yapordum, şimdi evimin önünde böyle bir yer açılması çok iyi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Beklentimi fazlasıyla karşıladı.

Spor yapmamak için bahane üreten insanlar için çok güzel bir uygulama olmuş. Pahalı spor salonları yerine herkes için güzel bir başlangıç olur. Kadınlar ağırlık kaldırmaktan korkmasın" diye konuştu.

Açık havada deniz manzarasına karşı ter dökmek isteyenler için Göztepe'deki istasyon, yaz ayı boyunca Pazar günleri hariç, Pazartesi ve Cumartesi günleri arasında 08.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmete sunuluyor.