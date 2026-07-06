Son Mühür- 3 Temmuz 2026 tarihinde Mersinalanı Mahallesi'ndeki bir plajda meydana gelen olayda, A.A. isimli vatandaşın şezlong yeri nedeniyle yaşanan tartışmada hakarete maruz kaldığını beyan etmesi üzerine adli soruşturmanın başlatılmıştı.

Soruşturmada yeni gelişme: "Nefret ve ayrımcılık" suçu

Gerçekleşen olayla ilişkili yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli İpek Akıncı, Türk Ceza Kanunu’nun 122/1-b maddesinde düzenlenen “nefret ve ayrımcılık” suçu kapsamında tutuklama istemiyle Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ne olmuştu?

Seferihisar'daki Ürkmez İpekkum Plajı’nda meydana gelen olayda, yaşlı bir kadının çevredeki anne ve kıza henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü saldırıda bulunduğu anlar saniye saniye kaydedilmişti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırgan kadının anne ve kıza yönelik "defol git" ve "sen kimsin lan" şeklinde bağırarak hakaret ettiği, ardından da hırsını alamayarak plaj sandalyesini şiddetle yere fırlattığı görülmüştü.

Saldırıya uğrayan kadınlardan biri korkarak eşyalarını toplayıp bölgeden uzaklaşmak isterken, görüntüyü çeken kızının "Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu? Anne nereye gidiyorsun" diyerek annesini durdurmaya çalıştığı ve çevredekilerden destek istediği anlar büyük yankı uyandırmıştı.