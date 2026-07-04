TFF 3.Lig’de büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. 2026-2027 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Karşıyaka Spor Kulübü, teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Tecrübeli antrenör takımın kimyasını ve uyumunu korumak istiyor. Erhan ile sözleşme yenileyen, Mücahit ve Alpay'ı kadroda tutan Karşıyaka, Ömer Faruk Sezgin'in de takımda kalması halinde iç transferi kayıpsız tamamlamayı hedefliyor. TFF 3. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka, iç transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-kırmızılı ekipte yönetim, golcü futbolcu Ömer Faruk Sezgin ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlamak için temaslarını sürdürüyor. Daha önce takımın önemli isimlerinden Erhan ile sözleşme yenileyen Karşıyaka, kontratları sona eren Mücahit ve Alpay'ı da kadroda tutmayı başardı. Yönetim şimdi ise Ömer Faruk Sezgin ile anlaşarak iç transferi eksiksiz tamamlamayı hedefliyor.

“Anlaşma sağlandı”

Karşıyaka yönetiminin 26 yaşındaki golcü futbolcuyla iki kez bir araya geldiği öğrenildi. Tarafların ücret konusunda anlaşmaya vardığı, ödeme planına ilişkin detayların netleşmesinin ardından resmi sözleşmenin imzalanmasının beklendiği ifade edildi. Yeşil-kırmızılılar, Ömer Faruk Sezgin'in de takımda kalmasıyla birlikte iç transferde önemli gördüğü dört oyuncuyu kadroda tutmuş olacak. Yönetim, mevcut kadro iskeletini koruyarak yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamayı amaçlıyor.

“Transferler anahtar teslim”

Karşıyaka'nın iç transfer sürecinin ardından dış transfer çalışmalarına ağırlık vermesi bekleniyor. Yeşil-kırmızılı kulübün, Fenerbahçe'den Adem Yeşilyurt transferi karşılığında doğrudan forma giyebilecek üç genç futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.

“İkinci yarıda 16 maçta 16 gol”

Ömer Faruk Sezgin, geçtiğimiz sezonun başında bahis soruşturması kapsamında aldığı 8 aylık ceza nedeniyle ligin ilk yarısında forma giyemedi. Cezasının sona ermesinin ardından sezonun ikinci yarısında takıma dönen deneyimli golcü, çıktığı 16 karşılaşmada attığı 16 golle dikkat çeken bir performans ortaya koydu.