Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi henüz iç ve dış transferde hamle yapmayan Karşıyaka'da sessizlik devam ediyor. Yeşil-kırmızılı yönetim, teknik ekip ve transfer çalışmalarını hızlandırarak kadro planlamasını şekillendirmeyi hedefliyor. Transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka'da yasağa neden olan borcun, daha önce konuşulan 86 milyon TL yerine kesinleşmiş yaklaşık 55 milyon TL olduğu öğrenildi. Yönetim, borcu taksitlendirmek için girişimlerini sürdürüyor. Ekonomik sıkıntılar ve maddi krizlerle boğuşan Karşıyaka Spor Kulübü, borç batağından kurtulamıyor. Kulübün yeni başkanı Yiğit Tusder ve ekibinin önümüzdeki günlerde harekete geçmesi bekleniyor.

“Kaf-Kaf’ın aksiyon alması bekleniyor”

Karşıyaka yönetimi, sözleşmesi sona eren başantrenör Ahmet Kandemir ile geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirdi. Takımın genel menajeri Çağlar Karabulut ve yönetim Ahmet Kandemir ile bir araya geldi. Tarafların bu hafta yeniden bir araya gelmesi planlanırken, geçen sezon takımı ligde tutmayı başaran deneyimli çalıştırıcının kulüpteki geleceği ise henüz netlik kazanmadı. Tecrübeli başantrenör sürece dair ilk görüşünü Son Mühür’e aktarırken finansal sürdürülebilirlik vurgusunda bulundu. Sezon kadro ve bütçe yapılanmasında bu sezon hata yapmak istemeyen Karşıyaka Spor Kulübü’nün önümüzdeki günlerde aksiyon alması bekleniyor.

“Sponsorluk görüşmeleri devam ediyor”

İki sezondur ana sponsor desteği bulunmayan Karşıyaka'da yönetim, sponsorluk çalışmalarını sürdürürken transferde önceliği yerli oyunculara vermeyi planlıyor. Yeşil-kırmızılı ekipte Samet Geyik ve Mert Celep takımdan ayrılırken, Egemen Yapıcı'nın ise kadroda tutulmasına karar verildi. Edinilen bilgilere göre Karşıyaka Spor Kulübü, bu sezon fabrika ayarlarına geri dönerek altyapıdan yetiştirdiği oyuncularına süre vermek istiyor. Özellikle BGL’de forma giyen Bora Tahmaz, Yalın Yıldız ve Beşir Briant’ın bu sezon A takımda forma giymesi bekleniyor. Karşıyaka Spor Kulübü, sponsorluk görüşmelerinde tekrardan Pınar grubu ile anlaşırsa bütçeli bir kadro ile sezona başlamayı planlıyor. Edinilen bilgilere göre Pınar grubu ana sponsor olmaya sıcak bakmıyor. Yeşil-kırmızılı yöneticilerin sponsor görüşmeleri devam ediyor.

“Karşıyaka borçları taksitlendiriyor”

Karşıyaka'da transfer çalışmalarının önündeki en büyük engellerden biri olan FIBA kaynaklı transfer yasağıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eski yabancı oyuncuların alacaklarından kaynaklanan transfer yasağının kaldırılması için çalışmalarını sürdüren yönetimde, yasağa neden olan borcun daha önce mali kongrede dile getirilen 86 milyon TL değil, kesinleşmiş olarak yaklaşık 55 milyon TL seviyesinde olduğu öğrenildi. Yeşil-kırmızılı yönetimin, transfer yasağını kaldırabilmek amacıyla yaklaşık 55 milyon TL tutarındaki borcun taksitlendirilmesi için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi. Yasağın kaldırılmasının ardından Karşıyaka'nın yeni sezon kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.