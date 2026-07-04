Geçtiğimiz 28 Şubat’ta ABD ve İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze merasimi halkın katılımıyla sürüyor. Devam eden çatışmalar ve güvenlik gerekçeleriyle mart ayından bu yana ertelenen tören, aylar sonra yoğun güvenlik önlemleri altında geniş bir takvime yayılarak gerçekleştiriliyor. Dün sadece yabancı devlet liderleri ve üst düzey bürokratların katılımıyla basına kapalı gerçekleştirilen devlet töreninin ardından, cenaze merasimi bugün halka açıldı. Başkent Tahran’daki İmam Humeyni Camii (Büyük Musalla) ve çevresini dolduran binlerce İranlı, "Sözümüz bir! İntikam!" sloganları eşliğinde Hamaney’e veda ediyor.

Sıcaklığın 31 dereceyi bulduğu başkentte, alanı dolduran kalabalığı serinletmek amacıyla su püskürtme sistemleri devreye sokuldu. İranlı yetkililer tören sürecine toplamda 15 ila 20 milyon kişinin katılmasını beklerken, bu katılımın gerçekleşmesi durumunda ülke tarihinin en kitlesel cenaze töreni olarak kayıtlara geçeceği belirtiliyor.



Ali Hamaney'in ardından yerine geçen oğlu ve yeni dini lider Mücteba Hamaney, güvenlik tehditleri sebebiyle dünkü resmi devlet törenine katılmadı. Babasının öldürüldüğü suikasttan bu yana kamuoyu önüne çıkmayan Mücteba Hamaney, aynı saldırıda yaşamını yitiren eşi için perşembe günü düzenlenen anma programında da yer almamıştı.

6 Günlük Tören Programı: Naaş Irak’a da Götürülecek

Hamaney ve saldırıda hayatını kaybeden aile üyeleri için hazırlanan defin programının takvimi şu şekilde ilerleyecek:

4 - 5 Temmuz: Tahran'daki İmam Humeyni Camii'nde halka açık veda ve dualar devam edecek.

6 - 7 Temmuz: Cenaze alayı Tahran’ın farklı bölgelerinden geçerek Şii dünyasının önemli ilim merkezlerinden biri olan Kum şehrine nakledilecek.

8 Temmuz: Naaş, Irak'a götürülerek Şiiler için kutsal sayılan Necef ve Kerbela şehirlerinde ziyarete açılacak.

9 Temmuz: Irak'taki törenlerin ardından yeniden İran'a getirilecek olan Hamaney'in naaşı, doğduğu şehir olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde toprağa verilecek.