Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, form grafiğini yükseltmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, 1’inci Lig’in iddialı ekiplerinden Bodrum FK’yı Gürsel Aksel Stadı’nda taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen özel karşılaşmada ağırladı. Mücadeleye hızlı bir giriş yapan İzmir temsilcisi, henüz 5’inci dakikada Arda Okan’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu üstünlükle tamamladı. Karşılaşmanın son bölümünde de oyun kontrolünü elinde tutan Göz-Göz, 85’inci dakikada Efkan’ın fileleri havalandırmasıyla sahadan 2-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı. Göztepe’de yeni transfer Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili, sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıkarak ilk 11’de görev aldı.

Kadrodaki eksikler ve yeni sezon provası

Mücadelede Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un kadro tercihleri dikkat çekti. Sarı-kırmızılılarda CSKA Moskova’ya transferi gündemde olan Juan’ın yanı sıra adı Coventry City ve Elversberg gibi Avrupa kulüpleriyle anılan Anthony Dennis maç kadrosunda yer almadı. Deneyimli teknik adam ayrıca Rhaldney ve Ogün’e de bu mücadelede şans vermedi. Yeni sezona 17 Ağustos tarihindeki Samsunspor deplasmanıyla başlayacak olan Göztepe, lig maratonu öncesindeki son ve en ciddi sınavını kendi sahasında verecek. İzmir ekibi, 8 Ağustos Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı’nda taraftarı önünde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Bu özel karşılaşma, aynı zamanda tecrübeli futbolcu İsmail Köybaşı’nın jübile maçı olma özelliğini taşıyacak.