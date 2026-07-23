Son Mühür- İzmir güne öyle bir haberle uyandı ki ilk iş kovalara koşmak oldu. Bazı mahallelerde planlı bakım sebebiyle tam 10 saat sürecek kesinti yaşanacak. Planlı bakım haricinde arıza kaynaklı kesintilerden de bıkan İzmirli vatandaş, her sabah kesinti takvimini takip ediyor. İZSU tarafından yayımlanan su kesintisi listesinde bugün, yani 23 Temmuz Perşembe günü 1 saatlik su kesintisi de var, 10 saatlik su kesintisi de...

İşte 23 Temmuz İZSU su kesintisi programının tüm detayları:

Planlı bakım ve yenileme kesintileri

Gaziemir İlçesi (10 Saatlik Kesinti)



Kesinti Süresi: 23.07.2026 Perşembe saat 20:00 – 24.07.2026 Cuma saat 06:00

Kesinti Nedeni: P-5 içme suyu pompa istasyonu içerisinde yürütülecek revizyon çalışmaları.

Etkilenen Bölgeler: Gaziemir ilçesinin tamamı (Özellikle Aktepe, Beyazevler, Emrez, Irmak, Yeşil, Atatürk ve Binbaşı Reşat mahalleleri başta olmak üzere tüm ilçe).

Arıza kaynaklı anlık su kesintileri

Dikili İlçesi

Etkilenen Mahalleler: Gazipaşa, İsmetpaşa, Salimbey

Kesinti Süresi: 23.07.2026 saat 09:30 – 11:30 (Yaklaşık 2 saat)

Kesinti Nedeni: Başka kurumun şebekeye zarar vermesi. 13/1 Sokak'ta doğalgaz altyapı çalışması sırasında ana boru arızası meydana gelmiş.

Karşıyaka İlçesi

Etkilenen Mahalleler: Goncalar, Nergiz

Kesinti Süresi: 23.07.2026 saat 08:20 – 09:20 (Yaklaşık 1 saat)

Kesinti Nedeni: Ana boru arızası. 1998 x 1671 sokak kesişiminde oluşan arıza nedeniyle zorunlu kesinti yapılmakta.

Kemalpaşa İlçesi

Etkilenen Mahalleler: Sütçüler

Kesinti Süresi: 23.07.2026 saat 09:00 – 11:30 (Yaklaşık 2.5 saat)

Kesinti Nedeni: Ana boru arızası. Meydana gelen arıza nedeniyle pompa kapatılmış olup tamirat çalışmaları devam etmekte.