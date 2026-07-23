Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, belediye yönetim kadrosuyla buluşarak kapsamlı bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılım sağladığı toplantıda, ilçede hayata konulan projeler, süren çalışmalar ve önümüzdeki süreçte uygulanması hedeflenen projeler üzerinde duruldu.

Belediye hizmetlerinin mevcut durumu ile gelecek dönem yol haritasının değerlendirmeye alındığı toplantıda, kurum içi koordinasyonun artırılması ve çalışmaların daha etkin yürütülmesine yönelik görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Yeni hedefler üzerinde duruldu!

Toplantıda, Konak'ta vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik projelerin dışında süren hizmetlerin son durumu da değerlendirmeye alındı. Önümüzdeki süreçte hayata konulması hedeflenen çalışmaların öncelikleri tespit edilirken, belediyenin hizmet anlayışı çerçevesinde izlenecek yol haritası da ele alındı.

"Ortak akılla çalışmayı sürdüreceğiz"

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ortak akıl ve iş birliği vurgusunda bulundu.

Başkan Mutlu, "Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle gerçekleştirdiğimiz değerlendirme toplantısında hayata geçirdiğimiz projeleri, devam eden çalışmalarımızı ve yeni hedeflerimizi masaya yatırdık. Ortak aklın ışığında ilçemize değer katacak projeleri hayata geçirmeye ve daha güçlü bir Konak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.