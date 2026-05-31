Son Mühür- İzmir genelinde pazar mesaisi ana boru arızalarıyla başladı; İZSU ekipleri Karşıyaka, Kemalpaşa ve Ödemiş'te aniden gelişen altyapı sorunlarına müdahale ederken, bazı mahallelerde su kesintisi süresi 12 saati buluyor.

3 ilçede kesinti

İzmir güne su kesintisiyle uyanan üç büyük ilçenin haberiyle başladı. İZSU Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı güncel şebeke arıza listesine göre İzmir'in farklı noktalarında meydana gelen ana boru arızaları pazar gününü evinde geçiren binlerce aboneyi hazırlıksız yakaladı. Ekipler sahada zamana karşı yarışıyor. Ancak bazı bölgelerde vanaların yeniden açılması öğle saatlerini bulacak gibi görünüyor.

Karşıyaka'da sayaçlar kapatıldı

Merkezdeki ilk kesinti haberi Karşıyaka'dan geldi. Zübeyde Hanım Mahallesi sakinleri sabahın erken saatlerinde susuz kaldı. 7400/15 Sokak No:2 önünde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle İZSU ekipleri bölgedeki sayacı kapatmak zorunda kaldı. Saat 07:28 itibarıyla başlayan bu zorunlu kesinti yaklaşık iki saat sürdü. Mahallede su akışı şu sıralar kademeli olarak normale dönüyor. Karşıyaka süreci hızlı atlattı.

Sütçüler'de depo vanalarına kilit vuruldu

Günün daha uzun süreli çalışmalarından biri ise Kemalpaşa'da yaşanıyor. Sütçüler Mahallesi'ni besleyen ana boru hattında meydana gelen kırılma, İZSU'yu radikal bir önlem almaya itti. Arızanın boyutu nedeniyle teknik ekipler ana depo çıkış vanalarını tamamen kapattı. Sabah 08:14'te kesilen suların, yaklaşık beş saatlik hummalı bir çalışmanın ardından 13:14 civarında yeniden verilmesi hedefleniyor. Mahalleli şu sıralar hattın onarılmasını bekliyor.

Ödemiş'te 12 saatlik kesinti

Listenin en uzun süreli onarım mesaisi ise Ödemiş'e yazıldı. Birgi (Sasallı Küm. Ev.) Mahallesi'nde gece yarısı 00:22'de patlayan ana boru, bölgedeki su akışını tamamen durdurdu. Ekiplerin geceden beri uğraştığı arızanın giderilmesi tam 12 saati bulacak. Bölgedeki vatandaşın pazar planlarını değiştiren bu büyük kesintinin, planlamalara göre ancak öğlen saat 12:00 sularında son bulması öngörülüyor. Sular geldiğinde basınç dengesinin oturması biraz zaman alabilir.