Karşıyaka daha önce 2023-2024 sezonunda 57 gol kaydetmişti. Yeşil-kırmızılı ekip, koronavirüs pandemisi döneminde ise 26 maçta 33 golde kalmıştı. Son haftalarda Nazillispor’u 10-0, Denizli İdmanyurdu, Bornova 1877 ve Söke 1970 SK’yı 5-0 mağlup eden Kaf-Kaf’ta Ömer Faruk 16, Yasin 12, Alpay ve Onur 6’şar, Erhan 5, Ensar ise 4 golle katkı sağladı.

23 yıldır hasret sürüyor

Karşıyaka, bu sezon 3’üncü Lig’de üst üste 3’üncü, toplamda ise 5’inci kez Play-Off oynamaya hazırlanırken finallerdeki şanssızlığını kırıp 23 yıl sonra taraftarına şampiyonluk yaşatmayı hedefliyor. İzmir temsilcisi, son şampiyonluğunu 2003 yılında 2’nci Lig’de elde etmişti. Ligde normal sezonun son hafta maçında cumartesi günü Tire 2021 FK’ya konuk olacak Karşıyaka, Play-Off’taki rakibini bekleyecek. Karşılaşma için Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı’nda taraftarlara 630 kişilik kontenjan ayrılırken, bilet fiyatları 250 TL olarak belirlendi.