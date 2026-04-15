Son Mühür - İzmir'de düzenlenecek olan söyleşi edebiyat ve tarih tutkunları için oldukça heyecan verici olacak. Gülşah Elikbank’ın romanı “Yalancılar ve Sevgililer” üzerinden, efsanevi Dracula (Vlad Tepeş) ile Fatih Sultan Mehmet arasındaki tarihi gerçekler bu söyleşide ele alınacak. 15 Nisan 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek söyleşide “Dracula ve Fatih Sultan Mehmet Gerçeği” masaya yatırılacak. Söyleşinin moderatörlüğünü Timur Guda üstelenecek.

Roman, İstanbul’da başlayan ve Romanya’da devam eden bir hikayeyi konu alıyor. Eser, Bram Stoker’ın oluşturduğu vampir figüründen farklı olarak, Fatih Sultan Mehmet’in karşısındaki tarihi figürlerden biri olan Vlad Tepeş’in yaşamını kurgu ile birleştirerek ele alıyor. Dracula’nın yeniden ortaya çıktığına dair söylentilerin yayıldığı bir dönemde gelişen olaylar, aynı zamanda beklenmedik bir aşk hikayesiyle birlikte ilerliyor.

Herkesin davetli olduğu bu özel akşamda Osmanlı-Romen tarihinin karşılaşması edebiyat kapısından yorumlanacak.