Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda ikinci sırada yer alan Karşıyaka, normal sezonun son haftasında deplasmanda Havran Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Balıkesir temsilcisiyle Kocaseyit Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka yarın saat 14.00’te başlayacak.
Play-Off öncesi moral arayışı
Grupta geride kalan 21 maçta 17 galibiyet elde eden yeşil-kırmızılı ekip, 7 galibiyeti bulunan 9’uncu sıradaki Havran Belediyespor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak Play-Off öncesi moral kazanmayı hedefliyor.
Kaf-Kaf’ın hedefi sekizinci zafer
Sezonun ilk yarısında kendi evinde Havran Belediyespor’u 3-0 mağlup eden Karşıyaka, üst üste sekizinci galibiyetini almayı planlıyor. Başarılı ekip, bu sezonki güçlü performansını sürdürerek zirve yarışındaki konumunu sağlamlaştırmak istiyor.